¿Quién es Adam Nourou? Conoce al nuevo actor de 'Élite' ganador del Goya a Mejor actor revelación

El actor Adam Nourou es la nueva sensación en España. Tras ganar un premio Goya con tan solo 18 años, el actor francés se une al reparto de Élite, en su temporada más multicultural. Te contamos todo lo que debes saber sobre el actor que da vida a Bilal.

Los orígenes de Adam Nourou

Nourou nació en Francia en el año 2002 pero sus orígenes son africanos, en concreto de la Unión de Comoras, un pequeño país compuesto por tres islas al sudeste de África.

“Soy de origen comorense y he ido allí alguna vez con mis padres. Cuando llegué a Benín los olores, el ambiente, todo era como en Comoras. No me sentí nada desplazado, ¡jugaba en casa! ¡Casi me sentí más fuera de lugar en España!”, contó en El País sobre el rodaje de la película Adú, por la que ganó el Goya a Mejor actor revelación. La cinta, protagonizada por Luis Tosar y Anna Castillo, se grabó en Benín, un país africano situado entre Nigeria y Togo.

De unos inicios discretos a ganar el Goya

Antes de convertirse en la cara del éxito, Nourou interpretó pequeños papeles sin mucha trascendencia. Las primeras intervenciones cinematográficas del actor fueron en los largometrajes franceses Turf (2013) y Toda tuya (2015).

Pese a que al principio no estaba muy convencido de querer ser actor, tal vez por esos pequeños papeles que no daban fruto, tras ganar el Goya a Mejor actor revelación por Adú sus sensaciones cambiaron. Este reconocimiento, que obtuvo en la ceremonia de los Goya de 2021, le ha servido al actor de 19 años para darse cuenta de que la actuación es su verdadera vocación.

En Adú, interpreta a Massar, un joven que lucha por dejar África y llegar a España.

El premio lo convirtió en la primera persona negra en ganar un Goya. Además fue su primer papel protagonista, ya que sus anteriores trabajo habían sido papeles cortos y sin mucha importancia. Al recibir el premio solo pudo decir gracias sin parar y saltar de alegría en su casa. La gala de 2021 fue la gala telemática de los Goya.

Este reconocimiento ha abierto un abanico de posibilidades al francés, que tras ganar el Goya se ha unido al elenco de la quinta temporada de Élite, donde lo veremos en el papel de Bilal y probablemente volvamos a ver su rostro en otras producciones ibéricas. Nourou ya es historia del cine español.