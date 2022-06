'Elvis': las canciones de la banda sonora de la película

Este viernes llega a los cines Elvis, la película que hace un recorrido por la vida del rey del rock. Está protagonizada por Austin Butler como el artista y Tom Hanks como el coronel Tom Parker (su mánager) y dirigida por el nominado al Oscar, Baz Luhrmann.

La película cuenta la complicada relación que ambos personajes tuvieron, el ascenso y los inicios de Elvis en el mundo de la música, su llegada al estrellato y su tensa situación con su exmujer Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Pero sin duda, la banda sonora será uno de los elementos más potentes del film, ya que han contado con artistas de fama mundial y procedentes de distintos estilos. En total, son 36 canciones entre las originales del rey del rock, las nuevas y las versiones de sus clásicos.

If I can dream - Måneskin

La banda italiana de rock, Måneskin, ha estado al frente de versionar el clásico de Elvis Presley de 1968 If I can dream. Es muy similar al famoso discurso de Martin Luther King "I have a dream" de 1963 y fue escrita pocos meses después de su asesinato.

Tupelo shuffle - Diplo y Swae Lee

Otra de las canciones más sonadas del biopic es Tupelo shuffle, en la que participan Diplo y Swae Lee. La historia habla de como fue la infancia del cantante en la ciudad de Tupelo, y donde Swae Lee también nació.

Vegas - Doja Cat

Doja Cat ha estado al frente de Vegas, una canción propia con un estilo fuertemente inspirado en Elvis. Presentó el single recientemente y los fans se volvieron locos con ella.

Lista completa de la banda sonora de 'Elvis'

Estas son las 36 canciones que forman parte de la banda sonora de la película.