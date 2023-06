¿Quién ha ganado la gala 13 de 'Tu cara me suena'? El ganador de la noche

La mesa del jurado de 'Tu cara me suena'.

El final de la gala 13 de Tu cara me suena ha venido con sorpresa. Alfred Garcíatenía todas las posibilidades de hacerse con el premio después de llevarse la máxima puntuación de los cuatro miembros del jurado, pero no convenció igual al público que le dio solo 7 puntos y convirtió a Miriam Rodríguez en ganadora de la noche.

La gallega convenció con su imitación de Anastacia cantando One day in your life y recibió 43 puntos del jurado, que se tradujeron en 11 puntos en el marcador general. y 12 del público. ¿Conclusión? Ganadora de la noche.

"Es que Miriam es de 12. Acaba de hacer una bestialidad", le dijo Chenoa al darle su puntuación. "Es un 12 muy pelado con Alfred", añadió.

Miriam sumó 23 puntos en un día complicado. La cantante actuó enferma, como contó Manel Fuentes al terminar su actuación.

"No lo hemos dicho para no intimidar ni condicionar pero yo pocas veces he visto a alguien, el mismo día de la actuación, tan malito como estaba hoy Miriam", contó el presentador. "Lo ha pasado mal, pero mal", añadió antes de contar que Miriam había vomitado tres veces antes de salir al escenario.

El gesto de Miriam con Agustín Jiménez

Pese a su esfuerzo, Miriam no se quedó con el premio de la gala. Se lo cedió a Agustín Jiménez por el espíritu enérgico que lleva cada semana al programa.

"La base principal de este programa, además del equipo que hay detrás y que tengo unos compañeros inmejorables, es la gracia que hay en el programa y las risas que nos echamos. Este premio hoy se lo quiero ceder a Agustín", dijo invitando a su compañero a acercarse al escenario.

Agustín Jiménez, que fue Marujita Díaz en la gala, donó los 3.000 euros del premio a Payasos Sin Fronteras: "Se dedica a llevar a actuaciones donde hay conflictos bélicos, en hospitales cuando los niños están malitos, los médicos recomiendan sonreír así que para ellos va".

Así está la clasificación de Tu cara me suena 10

Miriam cedió su premio pero no perdió sus puntos. Sumó los 23 al marcador general desmarcándose de los dos siguientes clasificados, Andrea Guasch con 255 puntos y Jadel con 249.

Miriam Rodríguez - 260 puntos

Andrea Guasch - 255 puntos

Jadel - 249 puntos

Merche - 235 puntos

Alfred García - 232 puntos

Josie - 186 puntos

Anne Igartiburu - 181 puntos

Susi Caramelo - 144 puntos

Agustín Jiménez - 132 puntos

El viernes 30 de junio se emite la gala 14 de Tu cara me suena.