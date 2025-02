¿Quién ganó ayer 'El Desafío 5'? Así está la clasificación tras la Gala 7

El Desafío ha vuelto a poner sobre las cuerdas a los concursantes de su quinta edición con nuevas y emocionantes pruebas: la actuación de Victoria de Marichalar con Antonio Orozco, el hielo de Gotzon Mantuliz, el musical de Susi Caramelo... Pero ninguno de ellos ha rozado la victoria al final de la Gala 7.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Lola Lolita, los mejores de la Gala 7

El torero Manuel Díaz 'El Cordobés' y la influencerLola Lolita han conseguido llegar a la final de la gala como los favoritos para el jurado, con la apnea y el baile en rocódromo respectivamente.

Finalmente, el ganador de la Gala 7 ha sido Manuel Díaz 'El Cordobés' con la máxima valoración que puede otorgar el jurado: 30 puntos. Así, la segunda mejor nota ha sido para Lola Lolita con 21 por la suma de los 7 puntos otorgados por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.

Los 12.500 euros del premio, otorgados por la Tarjeta Ayuda Banco Santander, han ido a parar a la Federación Española de Bancos de Alimentos. "Hay unos héroes anónimos que tienen dignidad y hacen cosas por sus hijos, por sus abuelos... Son familias que no llegan a tener una alimentación normal porque no les llegan los sueldos, porque no terminan de poder darle a sus hijos lo que es normal. Y el banco de alimentos se dedica a que esas personas tengan una mesa digna", ha dicho emocionado 'El Cordobés'.

Clasificación general de 'El Desafío 5' tras la Gala 7

La media tabla de la clasificación de El Desafío 5 ha cambiado mucho con los nuevos resultados. Aunque los dos primeros puestos y los dos últimos permanecen intactos, 'El Cordobés' y su victoria en la apnea le han arrebatado el bronce provisional a Feliciano López, que baja hasta el sexto lugar. Roberto Brasero sigue cuarto, mientras Lola Lolita asciende un puesto tras su éxito con el baile en rocódromo.

1. Gotzon Mantuliz - 140 puntos

2. Victoria de Marichalar - 119

3. Manuel Díaz 'El Cordobés' - 111

4. Roberto Brasero - 97

5. Lola Lolita - 95

6. Feliciano López - 90

7. Susi Caramelo - 83

8. Genoveva Casanova - 69

¿Qué retos afrontarán en la Gala 8 de 'El Desafío 5'?