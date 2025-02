El enfado de Manuel Díaz 'El Cordobés' por su apnea en 'El Desafío': "¿Por qué me has sacado?"

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha hecho historia en la prueba de apnea de El Desafío tras enfrentarse al agua en la Gala 6 de la quinta edición del programa. El torero ha conseguido aguantar 4:30 minutos, situándose en el primer puesto del top de El Desafío 5 y en el tercer lugar de la clasificación global entre todas las ediciones del concurso, arrebatándole el puesto a los 4:24 de Gemma Mengual (El Desafío 1).

Sin embargo, a pesar de su hazaña, 'El Cordobés' ha salido enfadado del agua porque buscaba superar a Rosa López (El Desafío 3), quien todavía ostenta el récord del programa con sus 4:40. Pasados los cuatro minutos del concursante, Juandi Alcázar le repetía que no soltara aire, que no bajara los pies, que relajara el cuello... En el 4:26, el coach le ha pedido a Manuel Díaz González que hiciera una señal con la mano izquierda. Al no recibir respuesta, Juandi se ha visto obligado a sacarle la cabeza del agua.

"¿Por qué me has sacado, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me has sacado?", repetía constantemente el participante de El Desafío 5. "Te tenía que sacar, lo siento. No podía dejarte más. Está superbién, ¿vale? No podía aguantar más. Sonríe, que ha sido una pasada. No puede ser salir enfadado así. Eres un bestia. Te ibas para abajo", le decía el instructor mientras 'El Cordobés' cogía aire dentro de la piscina.

La explicación de Juandi sobre lo ocurrido

Después de que Virginia Troconis le pusiera el albornoz a su marido para darle una sorpresa, Roberto Leal ha defendido la decisión del coach de sacar al torero. "Esto no es un juego, esto no es una risa", ha dicho el presentador.

"Ha empezado a haber un poco de descontrol"

Juandi, por su parte, ha contado por qué ha tomado esa decisión: "No es buena señal nunca soltar las burbujas. A veces es por descuido, a veces es por relajación... Ha ido superbién toda la apnea, yo estaba muy confiado. 'Le voy a parar en 4:50', iba pensando. Pero cuando hemos pasado el cuarto, ha empezado a haber un poco de descontrol".

Así, el instructor ha explicado a 'El Cordobés' que si le pedía que no soltara aire y él seguía haciéndolo, significaba que no le estaba escuchando. "Sí te escuchaba, pero no te hacía caso", ha respondido el concursante entendiendo la situación. Así, entre risas y tras la frustración inicial, ha asegurado que estaba "feliz" y "contento".

La valoración de los jurados

"Lo que has hecho es una auténtica locura", le ha dicho Juan del Val. "Y más locura aún es enfadarte después de haber hecho un tiempo de 4:30. Es algo increíble. Es verdad que las expectativas era superarlo, pero es una barbaridad".

Por el contrario, Pilar Rubio ha desvelado que no estaba de acuerdo con su compañero de mesa, ya que "cada uno se pone el límite o la presión donde quiere". "A lo mejor para él 4:30 no es suficiente porque ha hecho ensayos y ha llegado a 4:45. Por eso está enfadado. Es normal", ha dicho la presentadora.

Santiago Segura ha querido darle más humor al asunto asegurando que Manuel Díaz ha sido "el único tío que ha salido cabreado de la apnea". Mientras, la invitada Rosa López le ha pedido al concursante que se quedara con la experiencia vivida porque esa prueba le cambió su vida.