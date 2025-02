Roberto Brasero triunfa con la apnea en 'El Desafío 5' y entra en el top 10 del ranking global del programa

Todo el plató de El Desafío ha ovacionado a Roberto Brasero al salir del agua. El periodista ha sido el encargado de enfrentarse a la prueba de la apnea en la Gala 6 de la quinta edición del programa, y su hazaña ha sido muy bien recibida entre el jurado, sus compañeros y el público.

Pasados los tres minutos y medio, el coach de apnea Juandi Alcázar decía mientras Brasero convulsionaba: "¿Mano izquierda? Te tengo que sacar, dame un 'OK derecha'. Vale, salimos Roberto". Al final, el concursante ha conseguido registrar un tiempo de 3:41, con el cual ha conseguido entrar en el décimo lugar entre los mejores resultados de apnea durante todas las ediciones del programa.

"Estás el décimo en el ranking de todas las temporadas. Ahí estás, en el top 10 de la apnea en El Desafío", le ha dicho Roberto Leal. Un ranking que lidera Rosa López (4:40), seguida de Jorge Sanz (4:37) y Gemma Mengual (4:24). Aun así, Brasero ha lamentado no haber cogido suficiente aire antes de entrar al agua. "He cogido poco aire. Mira que tenía entrenadas las respiraciones, mira que Juandi ha hecho un trabajo con este paquete que soy...", ha dicho.

"He cogido poco aire"

"Es técnica y capacidad de sufrir", ha explicado Brasero. "Nada más meterme y pensar que he cogido poco aire, he dicho: 'Mal, voy mal'. He pensado en Pilar y no quería decepcionarla porque es su prueba. Luego, me he empezado a sentir bien hasta que han empezado unos calambres y ahí aguantas lo que puedes aguantar".

Juan del Val ha felicitado al concursante desde su silla de jurado: "Está en el top de los que más tiempo han aguantado, pero es de los poquísimos a los que Juandi ha dicho: 'Te tengo que sacar'. Porque daba la sensación de que si no te saca él, te ahogas ahí dentro, y habría sido una lamentable pérdida", ha bromeado. Por su parte, Pilar Rubio se ha mostrado muy feliz por Brasero: "Cuánto sufres y qué poco te quejas, a ver si aprendemos de ti porque eres todo un ejemplo".

En cuanto al ranking concreto de la actual edición, Roberto Brasero ha conseguido el segundo mejor tiempo de lo que lleva El Desafío 5, solo por debajo de Feliciano López (4:01). A ellos les siguen Gotzon Mantuliz (3:19), Lola Lolita (3:00), Susi Caramelo (2:27) y Victoria de Marichalar (1:38), cuyos nervios le jugaron una mala pasada.

El top 10 del ranking de la prueba de apnea en 'El Desafío'