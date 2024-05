¿Quién es Guitarricadelafuente? El cantante folclórico que interpreta ‘Nana Triste’ con Natalia Lacunza

La historia de Álvaro Lafuente Calvo, nombre real del artista nacido en Benicàssim, va íntimamente ligada a las nuevas tecnologías y las redes sociales como YouTube, pues fue con la plataforma como empezó a tocar la guitarra y donde volcó sus primeros contenidos.

“Recuerdo el momento de decir quiero aprender a tocar la guitarra. En Cuevas (pueblo de su familia), uno de nuestros amigos, Enrique, la tocaba y a todos nos parecía algo muy guay, así que nos pusimos a aprender. De hecho, este chico sigue siendo uno de mis mejores amigos, siempre vamos juntos, incluso se viene de gira conmigo”, explicó en GQ.

A pesar de que Guitarricadelafuente nació en la Comunitat Valenciana, hay que buscar sus orígenes en la vecina Aragón donde, como ha recordado en diversas entrevistas, entró en contacto con el folclore que ha terminado por ser su seña de identidad.

“Mis primos y mis tíos también tocaban, y siempre terminábamos montando la fiesta juntos. Mi casa estaba llena de bandurrias y de guitarras antiguas porque mi bisabuelo era profesor de jota y de guitarra de los chiquillos del pueblo, y mi abuela tocaba el piano”, ha recordado, detallando el vínculo artístico que siempre ha mantenido su familia. “Al final, de alguna forma, toda esa presencia de la música en mi familia se ha focalizado en las últimas generaciones y nos ha unido mucho".

“Creo que todos damos valor por eso a la comida de la abuela y a todas estas cosas, porque nos hacen ver cuál es nuestro hogar o dónde nos sentimos cómodos: nuestra tierra”, ha indicado sobre las motivaciones que le llevan a profundizar en esos sonidos tan personales. “Vale, yo vivo en Barcelona, soy una moderna, pero sé que tengo eso ahí, ¿sabes?”, explicó en Mondo Sonoro al hablar sobre el carácter folclórico de su trabajo.

Colaboración con Natalia Lacunza en nana triste

Uno de los grandes éxitos de Guitarricadelafuente es fruto de su colaboración con Natalia Lacunza en su canción nana triste, publicada en el EP Otras Alas de la navarra. “No tiene ninguna pretensión ni ostentosidad (...) desde que la compuse supe que era la primera que tenía que salir. No tiene una estrategia de marketing, lo sentí así. Es en plan, esta soy yo”, detalló la artista a tenor de cómo fue posible esta colaboración.

El valenciano, por su parte, también ha contado en alguna ocasión la organicidad del proyecto. “De repente, todos mis amigos me empezaron a mandar una historia suya en la que ponía Guantanamera. Me dijeron que era de OT, pero yo no tenía ni idea de quién era. Vi que me habló y me dijo que había flipado con mi música. Me quedé paralizado, pero después fue súperfluido. En ese momento, le dije que si le apetecía venirse al concierto de Madrid”.

Fue así como empezó la relación entre estos dos artistazos y, al poco tiempo, la cantante ya tenía lista la letra de nana triste para enviársela a Álvaro. “Estaba de viaje y me contestó que se había pasado todo el vuelo escuchándola. Días después me mandó un vídeo cantando sobre el audio y, al escucharlo, pensé: Ya está, esta es la canción. Tienes que estar aquí”.

Invitado en la gala de los Goya

Guitarricadelafuente fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los Premios Goya 2023 por su interpretación, en forma de dúo junto a Bely Basarte, de Me cuesta tanto olvidarte | Qué bonito.

Los jóvenes artistas demostraron que no es necesaria una experiencia de décadas sobre los escenarios para emocionar a un auditorio tan exigente como el que se concentra en la fiesta del cine, arrancando los aplausos tanto de los presentes como de los espectadores.

Ambos pusieron el acento musical al homenaje a los profesionales de la industria cinematográfica fallecidos que se dedica durante el In memoriam de la gala.

Un repertorio medido

Guitarricadelafuente ha demostrado ser uno de esos artistas a los que no le importa el volumen de su producción, sino la calidad. Con apenas un álbum publicado y unos cuantos singles y EPs, el valenciano ha sido capaz de llevar su música por todo el país y cruzar el charco hasta algunas de las capitales más importantes de Latinoamérica con su gira La Cantera Tour.

El álbum La Cantera, producido por Raül Fernández Refree -responsables de proyectos con artistas de la talla de Sílvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Niño de Elche o Rosalía- y publicado en 2022, ya daba muestras del camino que Álvaro busca con su música, apegada a sus raíces y con matices que la transportan al siglo XXI .

“En un principio era yo y la guitarra y mis canciones nacían a partir de ella; para mí eso era lo más fácil. Pero necesitaba probar otras formas de componer. Y sí que es verdad que en el disco hay un buen balance entre lo que era y lo que soy: los singles que han salido, que no están muy producidos, se inspiran en el folclore. Pero Raül me ayudó a sentirme seguro y que podría dejar la guitarra y cantar a la gente de igual forma. Antes era como una simbiosis; si me quitaban la guitarra, me moría de vergüenza. Me impedía decir muchas cosas”, expresó sobre este trabajo, que daba una vuelta a la docena de canciones con las que se dio a conocer en YouTube y que le brindaron la oportunidad de llevar a cabo su primera gira.

La Cantera es el balance perfecto entre “lo que tenía yo y a lo que quería ir”, cuenta el cantante sobre este trabajo que sí o sí tenía que tener a Refree como productor.

El significado de Guantanamera

Antes del álbum, Guitarricadelafuente publicó la canción Guantanamera, que alcanzó millones de visitas en la plataforma de vídeo y rinde homenaje al pueblo de Teruel en el que veranea.

“Las Cuevas de Cañart es el lugar al que está dedicada Guantanamera. Allí mi abuela y su padre, y mi familia en general, están muy vinculados a la música… ¡La bandurria! Nos han inculcado bien la música de antes”, rememoróp en una entrevista.

El privilegio de tener a Dua Lipa entre tus fans

La cantante britanicoalbanesa Dua Lipa no perdió la oportunidad de ver cómo se manejaba Guitarricadelafuente en directo cuando el valenciana dio un concierto en Ciudad de México. Como se puede observar en el vídeo, la autora de Trainign Season lo dio todo mientras el valenciano mostraba cómo se interpretaba el folclore español del siglo XXI en la capital del país azteca.