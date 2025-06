Quién es Natalia Lacunza, la asesora del equipo de Edurne en 'La Voz Kids 2025'

Natalia Lacunza es la nueva asesora del equipo de Edurne en La Voz Kids 2025. La cantante Pamplona de 26 años vuelve al talent de Antena 3 donde en 2023 protagonizó uno de los números musicales más emocionantes cuando cantó con los cuatro finalistas su canción Cuestión de suerte.

Tiempo atrás, antes incluso de entrar en Operación Triunfo 2018, quiso participar en La Voz (la edición adulta) pero no convenció con su voz, quedándose fuera de la edición y sin la oportunidad de hacer los castings de OT 2017. Tuvo que posponer sus intentos de convertirse en alumna de la academia y fue una suerte. En 2018 logró el pase por derecho y se convirtió en tercera de su edición, por detrás de Famous y Alba Reche.

'nana triste', su primer éxito con Guitarricadelafuente

El éxito después de Operación Triunfo no tardó en llegarle. Su single debut, nana triste, que interpreta con Guitarricadelafuente, fue todo un éxito que hoy suma más de 38 millones de reproducciones en YouTube.

La canción de pop alternativo, incluida en su primer EP Otras Alas (2019), obtuvo muy buenas críticas y recibió el certificado de disco de platino por los Productores de Música de España (Promusicae).

Al año siguiente lanzó su segundo EP, EP2, y en 2021 llegó su álbum debut, Tiene que ser para mí, que incluye la citada canción Cuestión de suerte. Su tercer y último EP es DURO, lanzado en septiembre de 2023 con cinco canciones.

Colaboraciones con Pol Granch, Aitana, Ana Mena y Leiva

El primer gran éxito de Natalia Lacunza fue en compañía y tras este llegaron otras sonadas colaboraciones. En 2020 lanzó junto a Pol Granch, su entonces pareja con quien protagonizó una una polémica ruptura, la canción En llamas.

La cantante ha cantado también con Aitana en Cuando te fuiste, del disco 11 razones; Ana Mena en Me He Pillao x Ti; y Leiva, en Premio de cancelación, una canción del disco Cuando te muerdes el labio que interpretaron juntos en el concierto del madrileño en Rivas en mayo de 2023.

Además ha trabajado con Shego (Qué voy a hacer), María Escarmiento (Prefiero), L'haine (Connie Nikas) y Nickzzy (Siberia) y es la artífice de la canción Corre, de la cabecera de la serie El internado: Las Cumbres. En la última edición de los Premios de la Música se sumó a Zahara, Acosta, Perarnau, Delaporte y Baiuca para cantar juntas Yo solo quería escribir una canción de amor.

Referente LGTBIQ+

Desde el inicio de su carrera, Natalia ha reivindicado su bisexualidad lamentando la falta de referentes. "Hay incluso personas de mi entorno que se sienten atraídos tanto por mujeres como por hombres, pero que no están cómodos afirmando que son bisexuales. Es un colectivo que está menos normalizado que el homosexual, y resulta muy curioso", reconocía la cantante en una entrevista con la revista Shangay en 2019.

Años después sorprendió al declararse "100% lesbiana" en una entrevista con La Pija y la Quinqui. "Ha llegado un momento en el que ya solo ejerzo... bueno, que mi bisexualidad es relativa porque ya no hay hombres en mi vida. Soy 100% lesbiana", confesó la cantante desencantada con el género masculino. "Me follé a un facha y me enamoré de otro que resultó ser maricón", afirmó en 2022 Lacunza, que en otra entrevista había dicho tajante: "Nunca más me liaré con un tío".

De eso han pasado más de tres años. Quizás haya cambiado de opinión...