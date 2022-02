Concursantes 'Tu Cara Me Suena' 9 // Antena 3

Los concursantes se lo están poniendo cada vez más difícil a los jueces y así lo ha demostrado la undécima gala de Tu cara me suena . La competición está más ajustada que nunca y en este nuevo programa hemos recibido a una nueva ganadora.

La final de Tu cara me suena se acerca y la lucha en los puestos más altos de la clasificación no deja de variar. Los aspirantes al título cada vez se lo ponen más difícil a los jueces y así lo ha demostrado la undécima gala del programa de imitaciones, que nos ha dejado una ganadora que hasta ahora no sabía lo que era llegar a lo más alto del programa de imitaciones. ¡Nivelazo!

Desde los artistas más internacionales como Red Hot Chili Peppers y Becky G hasta la música más nacional de la mano de Julio Iglesias, Anni B Sweet o Natalia Jiménez, la undécima gala de Tu cara me suena ha dejado muchas grandes actuaciones que nos han dejado con la boca abierta.

Pero si una actuación ha maravillado a los espectadores ha sido la de Agoney, que ha protagonizado un emotivo reencuentro con quien fue su profesor en Operación Triunfo 2017, el compositor Manu Guix. La pareja cerró la noche con una espectacular interpretación del tema It's a sin de Elton John y Years&Years, que proclamó a Guix como la gran sorpresa de la gala. "Mi 12 es para él. Es mi amigo de toda la vida, hace diez años que hago este programa y no había venido nunca", explicaba Llàcer.

Manu Guix y Agoney imitan a Elton John y Years&Years en Tu cara me suena // Antena 3

¿Quién ha sido el ganador de la undécima gala de 'Tu cara me suena'?

Aunque el nivel de la noche ha estado muy alto, finalmente el ganador se ha debatido entre Eva Soriano y Agoney junto a Manu Guix. Sin embargo, la balanza ha acabado por decantarse por la humorista, que ha enamorado al público para proclamarse por primera vez ganadora de una gala en Tu cara me suena.

Eva Soriano gana la undécima gala de Tu cara me suena. // Antena 3

Tras convertirse en un calvo con Eiffel 65, la cómica ha dado paso a la increíble Natalia Jiménez, con la que ha dejado maravillado al plató. Al ritmo de Amor eterno, la catalana ha dado rienda suelta a su lado más emotivo, llegando a arrancar sus propias lágrimas.

"Una cosa maravillosa de Tu cara me suena es que ni los concursantes saben lo que van a sentir luego en este programa y lo que van a descubrir de ellos mismos", aseguró Latre, mientras que Llàcer señalaba que, "aunque hayan pasado once galas, te he visto el corazón, que es la grandeza de este concurso".

Además, la humorista también ha protagonizado otro de los momentos de la noche. Y es que Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM, ha optado por repartir los 3.000 euros del premio de la noche entre David Fernández, Loles León y Los Morancos –los únicos concursantes que hasta la fecha no han ganado ninguna gala– para que los destinen a sus ONG. Un gesto que no ha pasado desapercibido para sus compañeros de profesión y amantes de la comedia.

¿Qué artistas imitarán en la duodécima gala de 'Tu Cara Me Suena'?