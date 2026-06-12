Quién es Zapata Tenor, el cantante de ópera que versiona a Rosalía y admira a Juanjo Bona

Zapata Tenor es uno de los artistas de ópera más reconocidos a nivel nacional, y también uno de los rostros más mediáticos de este género musical.

José Manuel Zapata, más conocido como Zapata Tenor, es uno de los grandes músicos de ópera nacionales.

El artista, originario de Granada, lleva vinculado a la ópera con una formación envidiable desde 2001, y ha participado en óperas tan conocidas como El turco en Italia, La sonámbula, La ocasión hace al ladrón, Réquiem de Mozart... Convirtiéndose en todo un símbolo del género en España.

Zapata Tenor ha estado siempre muy ligado al mundo de la radio, destacando sus colaboraciones tanto en Melodía FM como en Por Fin, el programa de Onda Cero conducido por Jaime Cantizano.

Su disco Gigantes

Zapata Tenor visitó Cuerpos especiales a finales de 2025, y el cantante detalló el proceso creativo de Gigantes, un disco de versiones sinfónicas de canciones importantes españolas.

En el álbum se pueden escuchar versiones del tenor de temas como El sitio de mi recreo de Antonio Vega, G3N15 de Rosalía y La quiero a morir de Francis Cabrel.

Su admiración por Rosalía y Juanjo Bona

El tenor explicó junto a Eva Soriano y Nacho García que para él es "gravísimo" que no vaya más gente a ver orquestas sinfónicas, y tuvo bonitas palabras por Rosalía: "Desde aquí quiero dar gracias a Rosalía por haberlo metido".

"Cuando escuché Berghain pensé que tenía algo de barroco", compartió en el anti-morning show. "Con que la gente haya escuchado eso y le haya dado curiosidad de escuchar otras cosas...", expresó José Manuel.

A su vez, en el programa, Zapata Tenor se declaró gran admirador de Juanjo Bona. De hecho, hizo una presentación a lo grande de Gigantes en el Teatro Príncipe Pio de Madrid, con invitados como el zaragozano. "He descubierto un ser humano maravilloso, y ha hecho con la jota lo que yo sueño con la ópera", reivindicó el tenor.