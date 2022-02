SEGUNDA SEMIFINAL

¿Quiénes son los concursantes eliminados de 'Tu Cara Me Suena 9'?

No todos los concursantes pueden alcanzar la gran final de Tu Cara Me Suena 9. Por el camino se han quedado grandes nombres que no podrán aspirar al título de ganador de la novena edición... Descubre quiénes son los concursantes eliminados del programa de Antena 3.