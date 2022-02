Concursantes 'Tu Cara Me Suena' 9 // Antena 3

La final de Tu cara me suena 9 ya está aquí y ya conocemos a los finalistas . Conoce a los cinco concursantes que lucharán para convertirse en el ganador de la novena edición del programa de Antena 3.

La final de Tu Cara Me Suena 9 se acerca y la segunda semifinal del programa de Antena 3 acaba de dar a conocer quiénes son los cuatro concursantes que se sumarán a la cantante Nia Correia -que obtuvo su plaza en la primera semifinal- para luchar por el título de ganador de la novena edición.

En esta penúltima gala, el ganador ha emocionado al público y al jurado para llevarse el pase a la gran final junto a tres de sus compañeros. Hasta el último no ha faltado la expectación, y no ha sido hasta el final cuando los espectadores han conocido quiénes serán los cinco finalistas de Tu cara me suena, que tendrán que verse las caras en la Gran final del próximo 4 de marzo.

Descubre quiénes son los finalistas de Tu cara me suena y cuáles han sido sus últimas actuaciones antes de la final del programa.

¿Quiénes son los finalistas de 'Tu cara me suena 9'?

Nia Correia

La pasada semana, Nia se ganó el derecho de ser la primera finalista de Tu cara me suena tras resultar vencedora en la primera semifinal del programa. Lo hizo gracias a su actuación de Shirley Bassey, que enamoró al público y a los jueces, y le permitió elegir más allá del pulsador para convertirse en King África esta semana.

La canaria ha deslumbrado para cantar en una de sus actuaciones soñadas. Y es que, durante semanas, Nia ha pedido en numerosas ocasiones la oportunidad de dar vida al mítico Alan Duffy, vocalista de la banda King África, y así interpretar una de las canciones más recordadas en el imaginario español... ¡Ha sido la Bomba!

Junto a la primera finalista,, que conocimos tras la primera semifinal de, se han sumado cuatro nuevos concursantes que también lucharán por la posibilidad de convertirse en ganadores de la novena edición del programa.

Estos son los cuatro nuevos finalistas que participarán en la gran final.

María Peláe

María Peláe, una de las favoritas del público, se ha alzado con la segunda posición del programa de imitaciones antes de la gran final. La cantante malagueña lleva semanas deslumbrando con grandes actuaciones como Barbara Pravi, Pastora Soler -acompañada de la original- o Vanessa Martín, entre otras.

Esta vez, Peláe ha sorprendido y emocionado al público y al jurado con su gran actuación de Sílvia Pérez Cruz, cantando el conocido tema Cucurrucú paloma, con el que ha obtenido la segunda plaza en la segunda semifinal del programa.

Agoney

Agoney ha demostrado que, además de para cantar, también tiene un gran nivel para la imitación musical. El cantante canario lleva deslumbrando desde la primera gala del programa y ha ofrecido algunas de las mejores actuaciones del programa, imitando a grandes artistas como Rauw Alejandro, Jon Bon Jovi o Years&Years (junto a Manu Guix convertido en Elton John), entre otros.

Para confirmar su pase a la final de Tu cara me suena, el artista canario ha tenido que hacer frente a un gran reto: se ha puesto en la piel de su gran ídolo musical, la cantante Mónica Naranjo. Absolutamente irreconocible y haciendo un gran despliegue de su capacidad vocal para cantar El amor coloca, Agoney se ha desatado para convertirse en el ganador de la segunda semifinal de Tu cara me suena y convertirse en el tercer clasificado para la gran final del programa.

Rasel

Rasel se ha ganado el derecho de estar en esta final tras encandilar al público y al jurado con grandes actuaciones. El cantante sevillano triunfó sobre los escenarios de Tu cara me suena con grandes actuaciones, imitando a cantantes como J Balvin, Damiano David de Måneskin o Mala Rodríguez, entre otros.

El artista se ha puesto en la piel de Robbie Williams para despedir la segunda semifinal de Tu cara me suena, cantando el emocionante tema Feel, con el que ha conseguido conmover al público y al jurado, que le ha acreditado como el cuarto clasificado para la gran final del programa.

Eva Soriano

Por último, pero no por ello menos importante, Eva Soriano también ha obtenido su pase a la gran final de Tu cara me suena. La presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, no ha dejado de lado las risas para protagonizar algunos de los grandes momentos del programa, como su imitación de Aitana junto a Zzoilo o su actuación ganadora de Natalia Jiménez en la gala 11.

La humorista ha confirmado su presencia en la final de Tu cara me suena gracias a una gran imitación de Céline Dion. Al más puro estilo de la cantante canadiense, Soriano ha dado rienda suelta a su diva interior para desplegar toda su capacidad vocal con I drove all night y asegurarse así la plaza como quinta clasificada.