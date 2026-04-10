Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Aníbal Gómez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello
Los próximos tres días Pasapalabra recibe a cuatro famosos muy especiales...¡Todos concursan en Tu Cara Me Suena 13! Una imitadora, dos cantantes y un humorista se unen a Roberto Leal en uno de los programas estrella de Antena 3.
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Así es Aníbal Gómez: su paso como invitado de 'Tu cara me suena', la historia de Ojete calor y su serie 'Rafaela y su loco mundo'
¿Sus caras te suenan? ¡Pues normal! Porque los invitados de los tres próximos programas de Pasapalabra debutan este viernes 10 de abril en la nueva edición de Tu Cara Me Suena.
Aníbal Gómez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello son los nuevos invitados que acompañarán a los concursantes en su camino hacia El Rosco.
Aníbal Gómez
Aníbal Gómez (46 años) es un cómico que se hizo conocido por su participación en programas como Muchachada nui y Retorno a Lilifo. En cine, ha aparecido en películas como Campamento Flipy, Las brujas de Zugarramurdi, Torrente 5: Operación Eurovegas y Los del túnel.
Además, forma parte del dúo musical Ojete Calor junto a Carlos Areces.
María Parrado
Como cantante, María Parrado (24 años) tuvo la suerte de iniciar su carrera musical tras ganar la primera edición de La Voz Kids (2014). A su salida, publicó su primer disco titulado María Parrado.
Otro punto destacado en su carrera es que la artista interpretó las canciones del musical Annie y dio vida musical a Vaiana, protagonista de la película de Disney.
Leonor Lavado
La carrera de Leonor Lavado (38 años) como imitadora empezó en 2014 cuando subió un video a YouTube donde imitaba a distintos personajes famosos del panorama nacional, dándole un billete de entrada a programas como Los viernes al show y Zapeando.
Además, ha sido colaboradora en el programa de Europa FM, Vamos Tarde y en Aruser@s de La Sexta .
J Kbello
J Kbello (28 años) ganó gran repercusión tras su paso por el Benidorm Fest 2025 con el tema V.I.P., con el cual quedó en tercera posición.
Sus últimas canciones son LLÁMAME, junto a JEDET; su más reciente GORRIÓN y DÍMELO, DÁMELO, su colaboración con NIA que coescribieron durante su paso por el concurso de aventura Hasta el Fin del Mundo.
Además, el artista participó en Tu Cara Me Suena 12 como invitado, cantando Lose Control de Teddy Swims.