Conoce a María Parrado, la niña prodigio que ganó 'La Voz Kids', cantó con Serrat y ha pertenecido al círculo de María Pombo

La cantante gaditana de 24 años María Parrado es otra de las niñas prodigio que participan en esta edición de Tu cara me suena. Tenía solo 8 años cuando apareció por primera vez en televisión, en el programa Menuda Noche de Canal Su donde cautivó al público andaluz cantando Bella y Bestia y Vas a volverme loca, el éxito de su admirada Natalia, venciendo el trauma que le impedía mostrar a los demás su bonita voz.

"Yo estaba en el conservatorio de Chiclana. Estaba con piano y tuve que hacer la prueba y cantar. Entonces, salí llorando: ‘Mamá, he tenido que cantar’. Porque para mí era traumático. Yo sabía que me gustaba mucho, pero cantar delante de la gente me daba pánico”, contaba hace solo unas semanas en un programa de televisión al que acudió para dar una sorpresa a Juan y Medio, el presentador de aquel exitoso programa.

"Cantar delante de la gente me daba pánico"

Un día, en ese conservatorio, descubrió que se hacía un casting para Menuda gente y se propuso superar sus miedos. “Le dije a mi madre: ‘Me quiero presentar’. Y mi madre me dijo: ‘Ni de coña porque si no me cantas ni a mí, no te voy a llevar a hacer el ridículo’. Y me acuerdo de salir de ese casting y decirle a mi madre: ‘He cantado y creo que me ha salido muy bien”.

A Canal Sur volvió años más tarde, en 2016, con 15 años, pero para ser jurado de otro espacio de talentos, Fenómeno fan, que condujo Natalia y en el que compartió papel con otra gaditana, Merche. Dos años antes ya se había confirmado como una de las jóvenes promesas de la música en nuestro país.

En 2014 se proclamó ganadora de la primera edición de La Voz Kids, con una bonita interpretación de Lucía de Joan Manuel Serrat. Durante todo el concurso, María hizo gala de un talento que conquistó a Malú, su coach y su “ídolo”, que no dudó en mostrarle

todo su cariño cuando meses después la joven cantante tuvo que enfrentar la pérdida repentina de su padre, al que estaba muy unida. “Mi niña linda... Cuanto lo siento... Te mando todo mi cariño y fuerza... Te quiero reina”, escribió en redes sociales.

Cantó con Serrat y fue voz de Disney

Tras salir del concurso, Parrado cumplió un bonito sueño y cantó con Joan Manuel Serrat la canción que le hizo ganar en la gala de Nochebuena de RTVE ese mismo año. Además, solo unos meses después de ganar el talent show, lanzó su primer disco, que llevaba por título su nombre y en el que versionaba varias canciones de Pablo Alborán, y que llegó al número 1 de la lista de discos más vendidos.

"Si no hubiese pasado por La Voz, no estaría ahora mismo donde estoy. Para mí, fueron unos inicios súper dulces y bonitos”, aseguraba la joven cantante sobre el impulso que supuso el concurso.

Y mientras María Parrado seguía concentrada en trabajar en su propia música —en 2015 lanzó su segundo álbum, Abril— y en sus conciertos, otro hito musical contribuyó a relanzar su exitosa carrera: fue elegida para interpretar la banda sonora de Vaina, la película de Disney que se estrenó en diciembre de 2016.

"Ser una chica Disney ha sido un sueño. El doblaje es un mundo precioso y supercomplicado. Cuando vi la película y escuché mi voz, fue una sensación increíble", aseguraba sobre esa experiencia que repitió en 2024 con Vaiana 2.

Después llegarían nuevos discos, giras, colaboraciones con DVicio, Cepeda, Antonio José, Gonzalo Hermida… Hasta que este pasado mes de noviembre presentó en Madrid La niña que fui, su quinto álbum, con el que marcó un antes y un después en su carrera, dejando atrás las baladas y mostrando un sonido más pop y actual. Además, el disco incluye colaboraciones con Blas Cantó, Lucas Curotto y David Parejo.

Una ruptura y un sueño por cumplir

Pocas semanas después del lanzamiento de su nuevo disco, se supo que María Parrado y el que había sido su novio desde 2023, Marcos Plaza, rompieron su relación. Una noticia que pilló a todos por sorpresa pues semanas antes, el 4 de noviembre, ella había presumido de su bonita historia en redes sociales. De hecho, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este final ni ha borrado el rastro de su amor en cuentas de Instagram.

María y Marcos, el fotógrafo preferido y amigo de María Pombo y su marido Pablo Castellanos, se conocieron a través de amigos comunes en 2022 y formaban una sólida pareja que muchos pusieron en duda por su diferencia de edad: ella es 15 años más joven que él.

La cantante fue el máximo apoyo de Marcos cuando él decidió dedicarse a organizar viajes de aventuras. Juntos recorrieron medio mundo y de uno de esos viajes la cantante guarda un especial recuerdo: estar a pocos metros de un grupo de gorilas en Uganda.

Él por su parte, no dudó en aplaudirla cuando se defendió de las críticas hacia su cuerpo con un mensaje en Instagram. “¿Con qué derecho se opina de los cuerpos ajenos? ¿Por qué hay gente con vidas tan vacías y su pasatiempo favorito es criticar? Cada vez entiendo menos esa presión constante a la mujer de un cuerpo “perfecto”. Tras hacerme mil millones de preguntas mi consejo de hoy es que améis cada rinconcito de vuestro cuerpo porque nos hace únicas: las estrías, los michelines, la celulitis, los lunares, absolutamente TODO”, escribió junto a una foto posando en biquini.

Tras la ruptura, la gaditana se refugió en los suyos —su madre y sus abuelos son sus pilares fundamentales—, en su tierra y en la música.

Ahora, María Parrado está a punto de cumplir el sueño de vivir la experiencia de Tu cara me suena al 100% porque antes ya fue artista invitada en dos ocasiones, en 2020 imitando a Zahara con la canción Con las ganas, y en 2023, poniéndose en la piel Olivia Rodrigo con Good 4 u. “Esta aventura empieza y con los mejores compañeros del mundo. No os hacéis una idea de lo ilusionada que estoy”, reconocía feliz el día que se anunció que era una de las concursantes.