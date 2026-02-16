Los rumores detrás de las fotos de Beyoncé celebrando la Super Bowl... ¿Una nueva canción?

Los fans de Beyoncé esperan con ansias nueva música de la artista. Y es que la artista está pendiente de anunciar un tercer álbum que cierre la trilogía de Reinansance (2022) y Cowboy Carter (2024).

Es por ello que cada pasito de la intérprete de Halo es para sus seguidores una pista de que se acerca un nuevo proyecto, y un carrusel de imágenes que ha compartido en Instagram ha desatado los rumores.

Esta publicación parece una celebración de lo más artística de la Super Bowl de Bad Bunny. En este carrusel la artista se muestra de lo más solemne comiendo una hamburguesa con elegancia mientras muestra las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico.

¿Una posible colaboración con Bad Bunny?

Aunque el carrusel de imágenes parece una forma muy personal de compartir la cita musical del puertorriqueño en la Super Bowl, para muchos podría indicar una posible colaboración entre Beyoncé y Bad Bunny.

Estas especulaciones se disparan sobre todo por las imágenes que muestran las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico juntas.

Telephone Parte II

Este 2026 se cumplen 16 años de Telephone, una de las colaboraciones más destacadas de la música pop contemporánea. En ella, Beyoncé y Lady Gaga se unían con un hit de vértigo y su correspondiente videoclip, que dejaba caer que esta historia continuaría.

Sin embargo, han pasado más de 15 años y las divas del pop no han vuelto a unirse para lanar una nueva canción. De hecho, ambas han dejado caer en alguna ocasión que no existe una continuación del tema.

Es por ello que es tan llamativa también la fotografía principal del carrusel de Beyoncé, en la que aparece con un teléfono antiguo. Y, para cerrar la publicación, la última instantánea también muestra a la diva del pop en una cama con dicho teléfono a la oreja, lo que ha provocado grandes rumores de un nuevo featuring entre las superestrellas.