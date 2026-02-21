GANADORA DE LA GALA 7

La angustiosa apnea de Jessica Goicoechea en 'El Desafío': "He salido desmayada"

Jessica Goicoechea ha conseguido su segunda victoria en El Desafío 6 gracias a la apnea, la prueba más temida del programa con la que ha llegado al límite.

Jessica Goicoechea en la apnea de 'El Desafío 6'
Jessica Goicoechea en la apnea de 'El Desafío 6' | Atresmedia

21/02/2026

El Desafío 6 llega a su séptima gala con Jessica Goicoechea como responsable de la apnea. Al final de la prueba, Juandi Álcazar ha tenido que sacarla de la pecera en el minuto 3:52. Las contracciones han empezado en el 1:30, "muy pronto" según el coach. Al final, la concursante haya salido del agua muy desorientada.

"Mi meta era superar a Willy. Tuvo varios comentarios de... 'Bueno, que me gane Dani vale, pero Jessica no'. Y dije: 'Pues le tengo que ganar'... He hecho lo que he podido; he salido realmente desmayada. No sabía ni dónde estaba", ha comentado al terminar su desafío.

Pilar Rubio: "Has llegado al límite, pero lo puedes hacer mucho mejor"

Gracias a su resistencia, Jessica Goicoechea se ha llevado su segunda victoria en el programa. El jurado le ha otorgado la máxima puntuación: 30 puntos. "Daba la sensación de que estabas completamente ida", ha valorado Juan del Val. "La apnea demuestra la capacidad real de sufrimiento y la competición con uno mismo".

La influencer ha entregado sus 11.500 euros del premio a la Asociación Española Contra el Cáncer: "Todavía necesitamos muchísima investigación y ayuda para la cura. Espero que les sirva de algo", ha comentado.

Ya solo queda una concursante por enfrentarse a la apnea: Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales que le tiene miedo al agua... ¿Cómo le irá su prueba con Juandi Alcázar?

Resultado de la Gala 7 de 'El Desafío 6'

  • 1. Jessica Goicoechea - 30 puntos
  • 2. Eduardo Navarrete - 20
  • 3. Patricia Conde - 19
  • 4. José Yélamo - 14
  • 5. Daniel Illescas - 13
  • 6. María José Campanario - 8
  • 7. Eva Soriano - 7
  • 8. Willy Bárcenas - 3

Ranking de apnea en 'El Desafío 6'

  • 1. Daniel Illescas - 4:47 minutos (récord global)
  • 2. Willy Bárcenas - 4:01 minutos
  • 3. Jessica Goicoechea - 3:52 minutos
  • 4. Patricia Conde - 3:43 minutos
  • 5. José Yélamo - 3:17 minutos
  • 6. María José Campanario - 3:00 minutos
  • 7. Eduardo Navarrete - 1:32 minutos