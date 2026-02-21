La angustiosa apnea de Jessica Goicoechea en 'El Desafío': "He salido desmayada"
Jessica Goicoechea ha conseguido su segunda victoria en El Desafío 6 gracias a la apnea, la prueba más temida del programa con la que ha llegado al límite.
Así está la clasificación tras la Gala 7
El dardo de Eva Soriano al jurado de 'El Desafío': "He aceptado mi destino"
El Desafío 6 llega a su séptima gala con Jessica Goicoechea como responsable de la apnea. Al final de la prueba, Juandi Álcazar ha tenido que sacarla de la pecera en el minuto 3:52. Las contracciones han empezado en el 1:30, "muy pronto" según el coach. Al final, la concursante haya salido del agua muy desorientada.
"Mi meta era superar a Willy. Tuvo varios comentarios de... 'Bueno, que me gane Dani vale, pero Jessica no'. Y dije: 'Pues le tengo que ganar'... He hecho lo que he podido; he salido realmente desmayada. No sabía ni dónde estaba", ha comentado al terminar su desafío.
Pilar Rubio: "Has llegado al límite, pero lo puedes hacer mucho mejor"
Gracias a su resistencia, Jessica Goicoechea se ha llevado su segunda victoria en el programa. El jurado le ha otorgado la máxima puntuación: 30 puntos. "Daba la sensación de que estabas completamente ida", ha valorado Juan del Val. "La apnea demuestra la capacidad real de sufrimiento y la competición con uno mismo".
VÍDEO
La influencer ha entregado sus 11.500 euros del premio a la Asociación Española Contra el Cáncer: "Todavía necesitamos muchísima investigación y ayuda para la cura. Espero que les sirva de algo", ha comentado.
Ya solo queda una concursante por enfrentarse a la apnea: Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales que le tiene miedo al agua... ¿Cómo le irá su prueba con Juandi Alcázar?
Resultado de la Gala 7 de 'El Desafío 6'
- 1. Jessica Goicoechea - 30 puntos
- 2. Eduardo Navarrete - 20
- 3. Patricia Conde - 19
- 4. José Yélamo - 14
- 5. Daniel Illescas - 13
- 6. María José Campanario - 8
- 7. Eva Soriano - 7
- 8. Willy Bárcenas - 3
Ranking de apnea en 'El Desafío 6'
- 1. Daniel Illescas - 4:47 minutos (récord global)
- 2. Willy Bárcenas - 4:01 minutos
- 3. Jessica Goicoechea - 3:52 minutos
- 4. Patricia Conde - 3:43 minutos
- 5. José Yélamo - 3:17 minutos
- 6. María José Campanario - 3:00 minutos
- 7. Eduardo Navarrete - 1:32 minutos