La angustiosa apnea de Jessica Goicoechea en 'El Desafío': "He salido desmayada"

El Desafío 6 llega a su séptima gala con Jessica Goicoechea como responsable de la apnea. Al final de la prueba, Juandi Álcazar ha tenido que sacarla de la pecera en el minuto 3:52. Las contracciones han empezado en el 1:30, "muy pronto" según el coach. Al final, la concursante haya salido del agua muy desorientada.

"Mi meta era superar a Willy. Tuvo varios comentarios de... 'Bueno, que me gane Dani vale, pero Jessica no'. Y dije: 'Pues le tengo que ganar'... He hecho lo que he podido; he salido realmente desmayada. No sabía ni dónde estaba", ha comentado al terminar su desafío.

Pilar Rubio: "Has llegado al límite, pero lo puedes hacer mucho mejor"

Gracias a su resistencia, Jessica Goicoechea se ha llevado su segunda victoria en el programa. El jurado le ha otorgado la máxima puntuación: 30 puntos. "Daba la sensación de que estabas completamente ida", ha valorado Juan del Val. "La apnea demuestra la capacidad real de sufrimiento y la competición con uno mismo".

La influencer ha entregado sus 11.500 euros del premio a la Asociación Española Contra el Cáncer: "Todavía necesitamos muchísima investigación y ayuda para la cura. Espero que les sirva de algo", ha comentado.

Ya solo queda una concursante por enfrentarse a la apnea: Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales que le tiene miedo al agua... ¿Cómo le irá su prueba con Juandi Alcázar?

Resultado de la Gala 7 de 'El Desafío 6'

1. Jessica Goicoechea - 30 puntos

2. Eduardo Navarrete - 20

3. Patricia Conde - 19

4. José Yélamo - 14

5. Daniel Illescas - 13

6. María José Campanario - 8

7. Eva Soriano - 7

8. Willy Bárcenas - 3

Ranking de apnea en 'El Desafío 6'