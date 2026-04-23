El turbulento rodaje de 'Michael': polémicas y un guion imposible

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Michael, el biopic sobre 'el rey del pop', no cuenta toda su historia. La película transcurre entre los años 1966 y 1988, desde que comenzó con The Jackson 5 hasta su gira Bad World Tour. Sin embargo, el guion original era distinto.

Según cuenta Juan Sanguino en Cuerpos especiales, "el guion empezaba en 1993 con un plano de Michael Jackson mirándose al espejo mientras varias patrullas de policía llegaban a Neverland porque le habían denunciado por abusos sexuales a un niño y le iban a hacer un estudio del cuerpo".

Por tanto, el tercer acto de la película tenía previsto abordar las consecuencias de estas acusaciones: "El clímax retrataba el sufrimiento de Michael por este asunto, cómo le afectó a nivel personal", explica el experto en cultura pop. El cantante siempre defendió su inocencia, y finalmente se cerró el caso por falta de pruebas tras un acuerdo extrajudicial por el que Jackson pagó más de 20 millones de dólares.

Una cláusula que cambia el guion

Sin embargo, esto fue descartado por problemas legales: "Los abogados del patrimonio de Jackson se percataron de que existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores del cantante, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película", apunta Variety.

"Legalmente, no pueden ni mencionar el tema del juicio en la película, y están montando una peli en la que le dedican 50 minutos al tema", explica Sanguino. "Solución: tienen que volver a rodar el tercer acto. Estamos hablando de un marrón sin precedentes. Volver a rodar algunas escenas o añadir un par de secuencias es habitual, sobre todo en producciones muy grandes, pero escribir un nuevo tercer acto entero y rodarlo es inaudito".

Por tanto, el equipo de la película tuvo que organizar 22 días de rodaje adicionales. Además, hubo que retrasar la fecha de estreno, prevista originalmente para el 18 de abril de 2025.

"¿Qué cuenta la película, entonces?", pregunta Sanguino en Cuerpos especiales. "Cuenta la infancia cruel con el padre violento, el accidente que sufrió cuando se quemó el pelo rodando el anuncio de Pepsi y su talento sobrenatural como la mayor estrella del pop de todos los tiempos. Y acaba en el año 1987. Acaba con la gira de Bad en la cima del mundo".

"Aún no está claro cómo las futuras películas abordarían las batallas legales y las acusaciones de abuso que marcaron gran parte de los últimos años de Jackson", explica Variety. Según el productor Graham King, faltaría por contar los últimos discos del cantante, la historia del rancho Neverland y su amor por los animales.