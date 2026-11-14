'La bola negra' consigue 10 nominaciones en los Premios del Cine Europeo 2027
La temporada de premios cinematográficos ya ha empezado, y La bola negra parece confirmarse como una de las películas favoritas de este año. Así lo demuestran las 10 nominaciones recibidas en los Premios del Cine Europeo 2027, donde también hay presencia de otros títulos españoles.
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Los Premios del Cine Europeo 2027, organizados por la Academia de Cine Europeo, han desvelado este sábado 14 de noviembre su lista completa de nominados. Habrá que esperar al próximo 16 de enero de 2027 para conocer a los ganadores durante una ceremonia que se celebrará en Atenas.
A nivel nacional, La bola negra ha conseguido 10 nominaciones, incluyendo las de Mejor película europea, Mejor director y Mejor guion. El título de Javier Ambrossi y Javier Calvo se ha quedado a una sola nominación de empatar con Fatherland, el largometraje más nominado de los premios con 11 menciones.
España también tiene representación con Javier Bardem, nominado a Mejor actor por El ser querido; Penélope Cruz, nominada a Mejor actriz por Bunker; Alberto Iglesias, nominado a Mejor compositor por Amarga Navidad, y Ensayos para una revolución, una película con coproducción española.
A continuación, consulta la lista completa de nominados a los Premios del Cine Europeo 2027:
Mejor película europea
- Fatherland (Polonia, Alemania, Italia, Francia)
- Fjord (Rumanía, Francia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia)
- In Waves (Francia, Bélgica)
- Iron Boy (Francia, Bélgica)
- Jim Queen (Francia, Bélgica)
- La bola negra (España, Francia)
- La Gradiva (Francia, Italia)
- Letters from the Silenced Country (Polonia, Lituania, Alemania)
- Lucy Lost (Francia)
- Naza (Reino Unido)
- Ensayos para una revolución (República Checa, España)
- To Hold a Mountain (Montenegro, Serbia, Francia, Eslovenia, Croacia)
- Viva Carmen (Francia)
- Whispers in the Woods (Francia)
- Woman Unknown (Dinamarca, Letonia, Suecia)
Mejor película de animación
- In Waves (Francia, Bélgica)
- Iron Boy (Francia, Bélgica)
- Jim Queen (Francia, Bélgica)
- Lucy Lost (Francia)
- Viva Carmen (Francia)
Mejor documental
- Letters from the Silenced Country (Polonia, Lituania, Alemania)
- Naza (Reino Unido)
- Ensayos para una revolución (República Checa, España)
- To Hold a Mountain (Montenegro, Serbia, Francia, Eslovenia, Croacia)
- Whispers in the Woods (Francia)
Mejor director
- Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra
- Cristian Mungiu por Fjord
- Paweł Pawlikowski por Fatherland
- Sandra Wollner por Everytime
- Andrey Zvyagintsev por Minotaur
Mejor guion
- Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero por La bola negra
- Cristian Mungiu por Fjord
- Paweł Pawlikowski y Henk Handloegten por Fatherland
- Sandra Wollner por Everytime
- Simon Lyashenko y Andrey Zvyagintsev por Minotaur
Mejor actriz
- Mathilde Arcel en Woman Unknown
- Penélope Cruz en Bunker
- Sandra Hüller en Fatherland
- Sandra Hüller en Rose
- Renate Reinsve en Fjord
- Léa Seydoux en Gentle Monster
Mejor actor
- Swann Arlaud en A Man of His Time
- Javier Bardem en El ser querido
- Andrew Scott en Elsinore
- Sebastian Stan en Fjord
- Hanns Zischler en Fatherland
Mejor director de casting
- Nina Haun, Magdalena Szwarcbart y Karen Lindsay Stewart por Fatherland
- Eva Leira y Yolanda Serrano por La bola negra
- Jessica Ronane por Elsinore
Mejor director de fotografía
- Gris Jordana por La bola negra
- Frank van den Eeden por Coward
- Łukasz Żal por Fatherland
Mejor compositor (banda sonora original)
- Volker Bertelmann por Bunker
- Tara Nome Doyle por Rose
- Alberto Iglesias por Amarga Navidad
Mejor diseñador de vestuario
- Doris Bartelt por Rose
- Ana López Cobos por La bola negra
- Rebecca Richmond y Jūlija Volkinšteine por Woman Unknown
Mejor montaje
- Alberto Gutiérrez por La bola negra
- Gesa Jäger por Yellow Letters
- Paweł Pawlikowski y Piotr Wójcik por Fatherland
Mejor artista de maquillaje y peluquería
- Pablo Morillas y Marilo Osuna por La bola negra
- Evalotte Oosterop y Pierre Olivier Persin por Coward
- Waldemar Pokromski por Fatherland
Mejor diseñador de producción europeo
- Roger Bellés por La bola negra
- Olivier Meidinger por Rose
- Katarzyna Sobańska y Marcel Sławiński por Fatherland
Mejor sonido
- Robert Farr, Lars Ginzel y Benjamin Hörbe por Naza
- Lars Ginzel y Tarn Willers por Fatherland
- Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López y Mayte Cazorla por La bola negra
Descubrimiento europeo – Prix FIPRESCI
- 17 (Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia)
- At Night (Reino Unido)
- Cute (Dinamarca, Noruega)
- Flesh & Fuel (Du Fioul dans les Artères) (Francia, Polonia)
- The Guest (Dinamarca)
- Thirteen in Gaza (Palestina, Catar)