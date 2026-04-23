Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Jorge Cadaval, César Cadaval, Nuria March y Samantha Vallejo-Nágera

El programa estrella de las tardes de Antena 3 recibe esta semana a dos humoristas, una chef y una modelo y empresaria para acompañar a nuestros concursantes.

Una vez más, Pasapalabra renueva invitados y esta vez han sido Jorge Cadaval, César Cadaval, Nuria March y Samantha Vallejo-Nágera los elegidos. Los invitados acompañarán a los concursantes en su camino para hacerse con El Bote, junto a Roberto Leal a los mandos del programa.

Jorge Cadaval

Jorge Cadaval en la presentación de un programa de televisión | Getty Images

Jorge Cadaval (65 años) es uno de los integrantes del dúo cómico conocido como Los Morancos, los cuales aparecieron en televisión por primera vez en Un, dos, tres... y se hicieron fijos en Un, dos, tres... responda otra vez.

Desde entonces, han aparecido en muchos programas y realizado funciones en teatros, siendo sus personajes más característicos Antonia y Omaíta y su canción más característica Pluma pluma gay.

Además, han colaborado en programas de radio y recientemente han lanzado el show BOTA ANTONIA.

Jorge Cadaval ha participado además en Tu Cara Me Suena y en ¡Mira quién baila!.

César Cadaval

César Cadaval en un evento | Getty Images

El otro integrante de Los Morancos, César Cadaval (61 años), participará en el equipo contrario, el Equipo Azul.

En 2010, el cómico participó en una chirigota en el Carnaval de Cádiz llamada Los Pre-paraos, llegando a semifinales.

Además, fue jurado en ¡Mira quién baila! el mismo año que participó su hermano.

Nuria March

Nuria March en la Fashion Week de Madrid | Getty Images

En el mismo equipo, encontramos a Nuria March (59 años), modelo de numerosas marcas publicitarias y actualmente propietaria y directora de su propia agencia de comunicación, centrada en el lujo y el estilo de vida.

En su vida privada, captó el foco de atención de la prensa rosa al casarse en 1995 con Jaime Martínez-Bordiú, abogado y nieto de Franco.

Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera en una premier | Gtres

Acompañando a Jorge Cadaval en el Equipo Naranja tenemos a Samantha Vallejo-Nágera (56 años), chef que saltó a la fama al ser jurado en MasterChef desde 2013 hasta 2025.

Posee un servicio de catering conocido como Samantha de España, tiene un restaurante llamado Casa Taberna, ubicado en Pedraza, y ha escrito libros como Fórmula Samantha.

Además, es hermana de Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como "Colate".