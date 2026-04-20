Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Lidia San José, Luis Merlo, Iñaki Urrutia y Luz Valdenebro
Una semana más vuelve Pasapalabra y lo hace renovando a sus famosos invitados. En esta ocasión, dos actrices, un actor y un cómico serán los encargados de amenizar el camino de los concursantes hacia El Rosco, acompañados por Roberto Leal.
Pasapalabra renueva invitados en el Equipo Azul y el Equipo Naranja con cuatro famosos de altura. Durante los próximos tres programas, Lidia San José, Luis Merlo, Iñaki Urrutia y Luz Valdenebro serán los encargados de amenizar el programa estrella de las tardes de Antena 3.
¿No los conoces? Nosotros te los presentamos.
Lidia San José
A pesar de que Lidia San José (43 años) vivió su época de esplendor actuando en series como A las once en casa y ¡Ala... Dina!, la actriz vivió su despertar artístico tras su participación en Paquita Sala como una de las protagonistas.
Gracias a este papel, ha participado en otras series como Nada personal, Control Z y Perfil falso. En cine participó en películas como El secreto de la abuela.
Luis Merlo
El actor Luis Merlo (59 años) será quien la acompañe en el Equipo Naranja. Sus papeles más destacados han sido en series comoAquí no hay quien viva, El internado y La que se avecina.
En teatro, ha actuado en obras como Salomé, Don Juan Tenorio o Calígula.
Iñaki Urrutia
El cómico Iñaki Urrutia (49 años) saltó a la fama por ser ganador del programa Central Cómicos y aparecer después en otros programas de televisión, ya fuera como cómico, colaborador o copresentador. Entre ellos, ha trabajado en Zapeando
Además, ha trabajado como actor en los cortometrajes Preguntador y La gran carrera.
Luz Valdenebro
Junto a él en el Equipo Azul, tenemos a Luz Valdenebro (51 años), actriz conocida por sus papeles en series comoHispania, la leyenda, Seis Hermanas, Gran Hotel y Amar es para siempre.
En cine ha aparecido en películas como Balada triste de trompeta y Bajo las estrellas.