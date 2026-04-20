Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Lidia San José, Luis Merlo, Iñaki Urrutia y Luz Valdenebro

Pasapalabra renueva invitados en el Equipo Azul y el Equipo Naranja con cuatro famosos de altura. Durante los próximos tres programas, Lidia San José, Luis Merlo, Iñaki Urrutia y Luz Valdenebro serán los encargados de amenizar el programa estrella de las tardes de Antena 3.

¿No los conoces? Nosotros te los presentamos.

Lidia San José

Lidia San José en una premier | Getty Images

A pesar de que Lidia San José (43 años) vivió su época de esplendor actuando en series como A las once en casa y ¡Ala... Dina!, la actriz vivió su despertar artístico tras su participación en Paquita Sala como una de las protagonistas.

Gracias a este papel, ha participado en otras series como Nada personal, Control Z y Perfil falso. En cine participó en películas como El secreto de la abuela.

Luis Merlo

Luis Merlo en una premier | Gtres

El actor Luis Merlo (59 años) será quien la acompañe en el Equipo Naranja. Sus papeles más destacados han sido en series comoAquí no hay quien viva, El internado y La que se avecina.

En teatro, ha actuado en obras como Salomé, Don Juan Tenorio o Calígula.

Iñaki Urrutia

Iñaki Urrutia en una premier | Gtres

El cómico Iñaki Urrutia (49 años) saltó a la fama por ser ganador del programa Central Cómicos y aparecer después en otros programas de televisión, ya fuera como cómico, colaborador o copresentador. Entre ellos, ha trabajado en Zapeando

Además, ha trabajado como actor en los cortometrajes Preguntador y La gran carrera.

Luz Valdenebro

Luz Valdenebro en los Carmen Awards | Gtres

Junto a él en el Equipo Azul, tenemos a Luz Valdenebro (51 años), actriz conocida por sus papeles en series comoHispania, la leyenda, Seis Hermanas, Gran Hotel y Amar es para siempre.

En cine ha aparecido en películas como Balada triste de trompeta y Bajo las estrellas.