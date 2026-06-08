Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Rubén Ochandiano, Dafne Fernández, Santi Rodríguez y Melani Olivares

Pasapalabra nos presenta a cuatro nuevos famosos que no dudan en dar el callo en cada una de las pruebas del concurso presentado por Roberto Leal. Como siempre, dos desde el equipo naranja y dos desde el equipo azul.

¡Qué mejor lugar para superar las altas temperaturas que con el plató de Pasapalabra repleto de famosos!

Esta vez son actores y cómicos quienes se esfuerzan como ninguno en superar todas las pruebas del programa presentado por Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

Dafne Fernández

Dafne Fernández | GTRES

Esta actriz y bailarina es conocida especialmente por series de televisión como Un paso adelante, Los Serrano y Tierra de lobos, pero también por películas como Perfectos desconocidos y Descarrilados.

Rubén Ochandiano

Rubén Ochandiano | GTRES

Este actor se dio a conocer por series como Médico de familia, Periodistas, Al salir de clase y Vientos de agua, mientras que en el cine ha aparecido últimamente en The Infiltrator y Lobo feroz.

Santi Rodríguez

El actor Santi Rodríguez | GTRES

Este actor y humorista se dio a conocer por Periodistas y 7 vidas, pero con el tiempo se le ha visto en series también como Pequeñas coincidencias y Atasco. Es un asiduo en obras de teatro como ¿Nos damos un viaje? y Espíritu.

Melani Olivares

Esta actriz es conocida por series como Éste es mi barrio, Ambiciones, La casa de los líos, Aída y Bajo Sospecha, y en los últimos años se la ha visto en Camilo Superstar y Mar afuera.