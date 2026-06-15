Concierto de Bad Bunny en Madrid hoy lunes: cómo llegar al Metropolitano, accesos, horario y setlist

Bad Bunny cierra su estancia en Madrid con el concierto de sus 10 shows en el Metropolitano. Este lunes 15 de junio, el puertorriqueño vuelve a inundar la capital de reguetón y salsa para poner el broche final a una experiencia inolvidable.

Los fans están teniendo muy buenas críticas de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Sin embargo, a pesar de todo el contenido que se está publicando en redes sociales, hay mucha información que desconocen los fans antes de ir al concierto.

Por esto, desde Europa FM hemos querido hacer una guía con información indispensable para que tu asistencia a los conciertos de Bad Bunny sea totalmente perfecta.

Horario de los conciertos de Bad Bunny en Madrid

Si no quieres perderte ni un solo segundo del concierto de Bad Bunny... ¡Más te vale llegar a tiempo! Por eso, para que no te pierdas nada, este es el horario oficial de los conciertos en Madrid:

13:00 - Apertura de parking y consigna

17:00 - Apertura de puertas

19:00 - Chuwi (teloneros)

20:00 - Bad Bunny

23:00 - Fin del concierto

Debes tener en cuenta que este horario es orientativo, por lo que puede que cada parte inicie con retraso. En general, el concierto suele durar dos horas y 50 minutos, aproximadamente.

¿Cómo se llega al Metropolitano?

El Riyadh Air Metropolitano, anteriormente conocido como Wanda Metropolitano, es el recinto propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Para llegar hasta allí existen varias opciones, siendo la más recomendada el metro, siendo la estación más cercana Estadio Metropolitano en la línea 7. Sin embargo, las estaciones de Las Rosas y Canillejas también se encuentran relativamente cerca, aunque tendrás que andar unos 20 minutos.

Exterior del Estadio Riyadh Air Metropolitano | Getty Images

Asimismo, el área del estadio cuenta con paradas de 15 líneas de autobuses de la EMT y 20 de autobuses interurbanos.

Si vas en coche, debes tener en cuenta que el acceso al parking solo está destinado para los abonados con abono de parking en esos aparcamientos y para los aficionados que han adquirido una entrada de parking.

Accesos al Metropolitano

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapaen el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.

Plano de accesos del Metropolitano para ver a Bad Bunny en Madrid | Ticketmaster

Para ubicarte, debes tener en cuenta que, nada más salir del metro Estadio Metropolitano, el lado del estadio que primero encontrarás es por el que entran aquellos que estén en el Gold Circle, Los Vecinos o en el PIT 1.

En cambio, si tu entrada está en el PIT 2, deberás entrar por la cara opuesta, aunque el Gold Circle también tiene acceso por aquí. En cambio, aquellos que vayan a estar en Pista deberán entrar por la cara opuesta al Parking Sur B.

Entradas SOLO en el móvil

Algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de asistir a los conciertos de Bad Bunny en Madrid es que no se aceptarán entradas en formato PDF, impresas, capturas de pantalla o imágenes.

El único método por el que se podrá acceder es escaneando las entradas desde tu cuenta de Ticketmaster en el móvil.

Además, cabe recordar que los únicos canales de venta oficiales son Live Nation España y Ticketmaster España, por lo que el organizador no se hace responsable ni garantiza la validez de entradas adquiridas a través de canales de venta no oficiales o terceros (particulares).

Para guardarte tus entradas, tienes que descargarte la app de Ticketmaster y, una vez dentro, ir a "Mis entradas" y seleccionar tu evento. Después, deberás pulsar en "Añadir a cartera" y ya podrá escanearla el personal una vez en el recinto.

Acceso de menores

En el caso de que seas menor de 16 años, debes tener en cuenta que deberás ir acompañado de un adulto mayor de edad, pues, en caso contrario, no podrás acceder al recinto.

Además, tanto el menor como el adulto deberán disponer de entradas para la misma zona y puerta de acceso.

Sin embargo, no se requiere documento de autorización de acceso a menores.

Objetos prohibidos

En el recinto hay una lista de objetos prohibidos con los que no podrás pasar, concretamente:

"Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40 × 20 × 20 cm o capacidad superior a 20 l, cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma, recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido con capacidad superior a 50 cl, tapones de botella, latas, petacas y camelbacks, fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo, bicicletas, patines, monopatines, skate o vehículos de motor personales, perfumes, desodorantes en spray o cualquier tipo de aerosol, sillas, mesas, neveras o colchonetas, prismáticos, punteros láser, carpas o tiendas de campaña, ventiladores de mano, pistolas de agua o elementos similares, paraguas rígidos, sombrillas y cascos de moto, banderas y pancartas con palo o cartelería superior a tamaño DIN A4, cámaras de fotos profesionales o réflex, GoPros, objetivos o lentes desmontables, accesorios, soportes, trípodes y palos selfie, máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.), animales, a excepción de perros guía, material de marketing o de venta no aprobado como flyers, pegatinas, etc., cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas o cornetas, etc. y cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".

Sin embargo, sí se permiten algunos otros:

"Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml y sin tapón.

Bocadillo o pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

Bolso o mochila de tamaño máximo 40 × 20 × 20 cm o capacidad máxima 20 l, que será revisado en el acceso.

Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa pequeña (tamaño móvil).

Abanico y crema protectora solar o maquillaje de máximo 500 ml. No se permite formato spray o aerosol.

Cámara de fotos compacta sin objetivos ni lentes desmontables (no réflex).

Medicamentos, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".

Setlist de los conciertos de Bad Bunny

Escenario principal

LA MuDANZA

Callaíta

Bamboleo (instrumental)

(instrumental) PIToRRO DE COCO

WELTiTA (con Chuwi)

(con Chuwi) TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

VOY A LLeVARTE PA PR

Si veo a tu mamá

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MÓNACO

Canción exclusiva (con posible invitado)

CAFé CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)

(con Los Pleneros de la Cresta) Ábreme paso (con Los Pleneros de la Cresta)

Escenario principal

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

DÁKITI

Yonaguni

El apagón

DtMF

EoO

Canciones exclusivas

En todos los conciertos de la gira interpreta una canción exclusiva. De momento, estas son las que ha cantado en cada fecha:

25/8 (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Después de la Playa (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Caro (San José, Costa Rica)

(San José, Costa Rica) Te Deseo Lo Mejor (San José, Costa Rica)

(San José, Costa Rica) Chambea (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Perro Negro (Ciudad de México, México), junto a Feid

(Ciudad de México, México), junto a Feid Amorfoda (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Where She Goes (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Te Mudaste (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) La Corriente (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Mojabi Ghost (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Soy El Diablo (Ciudad de México, México), junto a Natanael Cano

(Ciudad de México, México), junto a Natanael Cano Soy Peor (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Mayores (Santiago, Chile), junto a Becky G

(Santiago, Chile), junto a Becky G Solo de Mí (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Si Estuviésemos Juntos (Lima, Perú)

(Lima, Perú) Booker T (Lima, Perú)

(Lima, Perú) No Me Quiero Casar (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Tú No Metes Cabra (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) A Tu Merced (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Otra Noche en Miami (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) Una Vez (Buenos Aires, Argentina), junto a Mora

(Buenos Aires, Argentina), junto a Mora Thunder y Lightning (Buenos Aires, Argentina), junto a Eladio Carrión

(Buenos Aires, Argentina), junto a Eladio Carrión Vete (São Paulo, Brasil)

(São Paulo, Brasil) Te Boté Remix (São Paulo, Brasil)

(São Paulo, Brasil) Un Preview (Sídney, Australia)

(Sídney, Australia) Un Ratito (Sídney, Australia)

(Sídney, Australia) La Santa (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Triste (Barcelona, España), junto a Bryant Myers

(Barcelona, España), junto a Bryant Myers Estamos bien (Lisboa, Portugal)

(Lisboa, Portugal) Ignorantes (Lisboa, Portugal), junto a Sech

(Lisboa, Portugal), junto a Sech Adivino (Madrid, España), junto a Myke Towers

(Madrid, España), junto a Myke Towers Teléfono Nuevo (Madrid, España), junto a Luar la L

(Madrid, España), junto a Luar la L FINA (Madrid, España), junto a Young Miko

(Madrid, España), junto a Young Miko Como antes (Madrid, España)

(Madrid, España) Coco Chanel (Madrid, España), junto a Eladio Carrión

(Madrid, España), junto a Eladio Carrión Dime si te acuerdas (Madrid, España)

(Madrid, España) Un verano sin ti (Madrid, España)

(Madrid, España) Hibiki (Madrid, España), junto a Mora

(Madrid, España), junto a Mora Soltera (Remix) (Madrid, España), junto a Lunay

Lista de todos los invitados

En algunos conciertos de su gira, Bad Bunny invita al escenario a un artista sorpresa. Hasta ahora, así queda la lista:

Romero Santos (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Jhayco (San José, Costa Rica)

(San José, Costa Rica) Feid (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Grupo Frontera (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Julieta Venegas (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Natanael Cano (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) J Balvin (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Becky G (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Jowell & Randy (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Ñengo Flow (Lima, Perú)

(Lima, Perú) Li Saumet , de Bomba Estéreo (Medellín, Colombia)

, de (Medellín, Colombia) Arcángel (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Karol G (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Mora (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) Khea , Duki y Cazzu (Buenos Aires, Argentina)

, y (Buenos Aires, Argentina) Eladio Carrión (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) RaiNao (São Paulo, Brasil)

(São Paulo, Brasil) Bad Gyal (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Bryant Myers (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Myke Towers (Madrid, España)

(Madrid, España) Luar la L (Madrid, España)

(Madrid, España) Young Miko (Madrid, España)

(Madrid, España) Eladio Carrión (Madrid, España)

(Madrid, España) RaiNao y De La Ghetto (Madrid, España)

y (Madrid, España) Mora (Madrid, España)

(Madrid, España) Lunay (Madrid, España)

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