Quiénes son los presentadores del Benidorm Fest 2024

La tercera edición del Benidorm Fest, de la que saldrá el representante de España en Eurovisión 2024, arranca este martes 30 de enero con novedades en el plató y también en el plantel de presentadores.

Tres nuevos rostros se ponen al frente del certamen recogiendo el testigo de Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez, Inés Hernand, Alaska y Máximo Huerta, que asumieron esta labor en las ediciones anteriores.

Los elegidos para 2024 son la cantante Ruth Lorenzo y los periodistas Marc Calderó y Ana Prada. A ellos se unen Inés Hernand, que no se despide de los eurofans aunque asume un nuevo rol dentro del certamen. La cómica se pone el frente de La Noche del Benidorm Fest junto al periodista vizcaíno Aitor Albizua y del Benidorm Calling con el presentador Jordi Cruz.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo no necesita presentación. La cantante fue representante de España en Eurovisión 2014 y quedó en décima posición con la canción Dancing in the Rain.

La intérprete de 41 años, que participó en la edición británica de The Factor X, estuvo presente en la última edición del Festival de Eurovisión sustituyendo a Nieves Álvarez como encargada de repartir los puntos de España.

Marc Calderó

El periodista catalán Marc Calderó, al que hemos visto recientemente en formatos como Hablando claro o El conquistador, es el encargado de acompañar a Ruth Lorenzo en el plató del Benidorm Fest. Su papel en las dos semifinales y en la final es similar al que desempeñó Rodrigo Vázquez en 2023 y Máximo Huerta, en 2022.

Ana Prada

El trío de presentadores lo completa la periodista Ana Prada, de 52 años, que en 2022 se convirtió en presentadora de los Sanfermines y que ha trabajado en programas como El buscador o El Programa de Ana Rosa.

En el Benidorm Fest 2024 asume el papel que Inés Hernand desempeñó en 2022 y 2023 al ponerse al frente de la Green Room para acompañar a los participantes tras cada actuación.

El nuevo papel de Inés Hernand y sus dos compañeros

Inés Hernand no se despide del Benidorm Fest aunque en esta tercera edición asume otro papel. La cómica asume un doble rol en el festival. Por un lado, se encarga del programa Benidorm Calling junto al youtuber y artmaníacoJordi Cruz y por otro, de La Noche del Benidorm Fest con el presentador de cifras y letras Aitor Albizua.

Los dos programas se emiten los días de las galas —martes 30 de enero, jueves 1 y sábado 3 de febrero— y funcionan como previa y post de las ceremonias respectivamente. El primero será un access digital antes de las ceremonias que se emitirá en Play y RTVE Play y la segunda, una post gala en TVE con el análisis y participación de los concursantes tras cada emisión.

La tercera edición del Benidorm Fest busca encontrar al sucesor o sucesora de Chanel y Blanca Paloma para representa a España en Eurovisión.