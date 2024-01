Quién es Ana Prada, la presentadora del Benidorm Fest que sustituye a Inés Hernand en la ‘green room’

Ana Prada se enfrenta a uno de sus momentos televisivos más importantes en el Benidorm Fest 2024. No es para menos, la periodista de 52 años tiene un destacado papel en el certamen del que saldrá el representante de Eurovisión 2024: forma parte del equipo de presentadores de la retransmisión. La reportera de Mañaneros da apoyo a Ruth Lorenzo y Marc Calderó desde la green room, la zona donde descansan los artistas tras realizar su show, es decir, “donde está todo el salseo, con todos los participantes”.

Un papel que no es del todo ajeno pues en la pasada edición ya estuvo entre bambalinas colaborando en los programas previos y posteriores a las galas —y meses más tarde, fue la encargada de contar cómo se vivió en Benidorm el festival de Eurovisión 2023 con Blanca Paloma como representante de España—. Por eso sabe que el espacio en el que seguirá las galas es fundamental: “Yo ahí he visto reír, llorar, darse besos, animarse, consolarse… Es que en la green room pasa de todo, es como la gran sala de estar del Benidorm Fest” .

Esta no es la primera vez que la cadena pública confía en ella uno de los directos más destacados en su programación: además de contar para toda España la Cabalgata de Reyes de Madrid, Prada fue una de las novedades en la emisión de los encierros de San Fermín. Junto a Julián Lantzi y Teo Lázaro puso emoción y entusiasmo a los encierros de la capital navarra.

Y no, la presentadora del Benidorm Fest no es navarra… Es madrileña de orígenes zamoranos, concretamente de Puebla de Sanabria —donde suele escaparse para desconectar y disfrutar—, aunque lleva instalada en Valencia algunos años. Desde allí ejerce de corresponsal en la Comunidad Valenciana para Mañaneros, el magazine matinal de Jaime Cantizano , y antes lo fue para España Directo hasta su último día de emisión en julio de 2022. Durante su etapa en el mítico programa fue compañera de, entre otros, Roberto Leal o Miriam Moreno, actual presentadora de Mañaneros.

Ana Prada se licenció en Comunicación Audiovisual y tras cursar un Máster en Periodismo de Televisión consiguió una beca para trabajar en el Telediario de la cadena pública. Después fichó por Mediaset y formó parte del equipo de reporteros del programa de actualidad y reportajes El Buscador, y después de El Programa de Ana Rosa.

Enamorada de su trabajo, algo en lo que insiste en cada post de Instagram donde añade el hashtag #LoveMyJob, Ana Prada también es una enamorada de los viajes y junto a su pareja ha disfrutado de idílicos destinos. La buena mesa, con especial debilidad por el sushi, y salir con sus amigos son otras de sus grandes pasiones.