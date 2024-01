Ruth Lorenzo, de cerca: problemas de alimentación, corte de pelo en un concierto y un intento frustrado de participar en el Benidorm Fest

Ruth Lorenzo se pone al frente del Benidorm Fest 2024 como presentadora. La cantante murciana de 41 años se encarga, junto a Marc Calderó y Ana Prada, de conducir las tres galas del certamen organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2024.

Asume este reto tras quedarse fuera del festival como participante. Ruth Lorenzo quería volver a Eurovisión diez años después de triunfar con la canción Dancing in the rain—quedó en 10ª posición, empatada en puntos con la novena, en 2014—, pero un contratiempo de última hora la dejó sin opciones y no pudo inscribir su canción Woman.

Ponerse frente a las cámara y tomar el testigo de Mónica Naranjo, presentadora en 2023, no es tarea fácil. La cantante, que presentó el programa Cover Night, tiene dislexia y, según reveló en una entrevista anterior en El Mundo,, este trastorno no se lleva bien con el cue —la pantalla en la que tiene que leer el guion—: "Tengo pánico a leer en público".

El intento frustrado de estar en el Benidorm Fest 2024

Hubiese sido más fácil subirse al escenario a cantar y lo cierto es que lo intentó. Ruth Lorenzo, que tras Eurovisión 2014 juró que no volvería a competir en este certamen, quiso celebrar el décimo aniversario de su participación viajando a Malmö (Suecia), sede de Eurovisión 2024.

Para ello, tenía que convencer antes al jurado del Benidorm Fest y se planteó presentarse a la tercera edición con la canción Woman, uno de los temas incluidos en su disco La Reina.

"Se me comunicó, de manera extraoficial, que este año en el Benidorm Fest se iban a aceptar canciones 100% en inglés", explicó en Vertele. “Siendo esta la canción más importante de este EP, con el mensaje más importante y con una dirección de sonido que marca un antes y un después en mi carrera, quería regalaros el presentarme al Benidorm Fest y optar para volver a Eurovisión después de diez años de mi paso por el festival. Desafortunadamente, las bases se quedan como están y Woman no opta para poder entrar”, aseguró la cantante, que lanzó la canción de manera oficial el 1 de septiembre.

Eurovisión, la vuelta a casa de Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo no solo logró el décimo puesto en Eurovisión 2014, la cantante murciana también logró un billete de vuelta a España.

Después de vivir en Estados Unido e Inglaterra, la participación en el certamen le sirvió para emprender el camino de regreso a casa. Tuvo que dejarla tras intentar hacer un hueco en la industria musical española para irse a Reino Unido a participar en The X Factor en 2008. Su paso por el programa hizo que consiguiese hacerse muy conocida entre los espectadores ingleses y a partir comenzó a componer y dar conciertos allí. Incluso se barajó su nombre como candidata de Irlanda a Eurovisión.

De esa época en Reino Unido guarda todo tipo de recuerdos: el cariño del público, la gente pidiéndole fotos… Pero también experiencias no tan agradables porque la decisión de instalarse en Inglaterra para probar suerte en la industria musical fue también una época difícil económicamente. Ella misma confesó que incluso robó comida en supermercados.

"Llegué a hacerme fotos con mis seguidores en el supermercado teniendo en el abrigo huevos que acababa de robar", contó en el programa de Samanta Villar.

Una estrella de la televisión

En Eurovisión, una desconocida Ruth Lorenzo firmó una de las más brillantes actuaciones de España en el certamen y eso la convirtió en una prometedora estrella en nuestro país. En octubre de 2014 lanzó su primer disco Planeta azul, al tiempo que comenzó a ser una asidua de la pequeña pantalla, donde puso voz y música a algunos programas y actuó de jurado en talents shows.

El colofón de estas primeras experiencias televisivas fue su participación en la cuarta edición de Tu cara me suena, donde sus impactantes imitaciones dejaron a público y jurado fascinados y terminó siendo la ganadora de la edición.

Finalizado el programa, Ruth decidió retirarse para descansar y preparar su siguiente disco. Su reaparición llegó con reto y sorpresa incluida: por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama intentaría batir el récord mundial dando ocho conciertos en doce horas en ocho ciudades distintas de España. Lo consiguió.

Murcia, Hellín, Albacete, Villarrobledo, Manzanares, Consuegra, Toledo y Madrid fueron las localidades en las que actuó y por las que entró a formar parte del Guinness World Records con este desafío que ella llamó Un Récord Por Ellas.

Un nuevo álbum, Alcoholic; la creación de su propio sello discográfico tras rechazar una millonaria oferta con Virgin EMI Récords; su participación en la gira del musical La Llamada de Los Javis y otros proyectos de televisión acapararon el día de día de la cantautora durante los siguientes meses. Entre tanto, los rumores sobre su posible regreso a los escenarios de Eurovisión no cesaron, postulándose como una de las favoritas para representar a España de nuevo en 2020. Al final fue Blas Cantó el elegido, aunque el festival se suspendió por la pandemia y hubo que esperar hasta 2021 para ver al exintegrante de Auryn interpretando la canción Voy a quedarme, con la que quedó en 24º posición.

Precisamente, durante el confinamiento por la pandemia, Ruth Lorenzo se convirtió en viral por el concierto que ofreció desde el balcón de su casa y que hizo las delicias de sus vecinos y sus seguidores en redes sociales.

El día que se cortó el pelo en un concierto

Su carrera no ha sido un camino de rosas y, pese a los éxitos, no siempre ha recibido el apoyo de las discográficas. Lo denunció en el concierto celebrado el 9 de noviembre en el Teatro Eslava de Madrid cuando decidió cortarse el pelo ante su público como señal de protesta.

El show madrileño no era un concierto más en la carrera de la murciana. Era la presentación de su tercer disco, Crisálida, que llevaba tiempo listo pero que no había podido ver la luz hasta ese momento.

"El disco se encuentra ahora mismo dentro de un cajón, en una especie de limbo legal. Es difícil verlo ahí, porque para los artistas, cualquiera de sus creaciones es parte de ellos. Podría quedarme quieta y seguir esperando, o hacer lo que voy a hacer, que es darle vida de la manera que sea. Si te soy sincera, quiero que el disco nazca como va a hacerlo el día 9, en directo. Lo único que ahora mismo puedo hacer como dueña de la creación es llevarlo a la vida", contó la artista en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes 8 de noviembre.

La cantante quería denunciar que la discográfica no ha querido sacar su disco y mostrar que nada le iba a parar. "Soy fuerza y libertad", dijo a sus fans al sacar la tijera.

"Este disco consta de diez canciones que representan los pasos hacia la pura libertad", apuntó la artista en la entrevista de Vanity Fair. "Es curioso, porque el concepto del disco ya lo tenía desde antes de que pasase todo esto, y he tenido que seguir esos diez pasos".

Su infancia y sus problemas de alimentación

En septiembre de 2020, Ruth Lorenzo fue la primera invitada del programa de Samanta Villar, Samanta y la vida de. En esa entrevista, la artista decidió abrirse en canal y desvelar algunas aspectos de su esfera más íntima y su dura adolescencia, con la separación de sus padres como una traumática etapa que desencadenó en graves trastornos alimenticios.

"Te va haciendo sus agujeritos en el corazón. Yo no quería ser un peso o un motivo de tristeza para mi madre así que reprimí los sentimientos. Tuve anorexia y bulimia desde los 9 hasta los 15 años sin que nadie se diese cuenta", le confesó a la periodista.

"Si hacía algo mal en el colegio o pensaba que iba a ser un fraude o un fracaso para mi madre, para mí merecía un castigo. Me autolesionaba. Me clavaba agujas o tijeras...", explicó sobre los problemas psicológicos desencadenados por tener que empezar una vida nueva sin su padre —que no era su padre biológico pues este abandonó a su madre cuando estaba embarazada—.

Aunque la anorexia y la bulimia la acompañaron casi toda su vida, ahora asegura ser "una mujer que come feliz". Se lo confirmó a Jordi Cruz en MasterChef Celebrity, del que fue concursante en su séptima edición y fue la tercera expulsada.

A nivel sentimental, en 2023 inició una nueva etapa tras separarse de la que fue su pareja desde hace años. "Estoy muy bien, no es una ruptura, es una evolución. Al final cuando quieres a alguien mucho, le quieres bien. La gente cambia y evoluciona, y es muy difícil compaginar la vida de un artista y de un empresario. supercomplejo".