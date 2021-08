Quique Peinado, de cerca: sus dos hijos, sus problemas de ansiedad y los 'héroes' de su familia

Los hijos de Quique Peinado son una mina para el humor. Al colaborador de Zapeando le encanta compartir las anécdotas de Mikel y Héctor con la audiencia. Dan demasiado juego como para no contarlas.

Los pequeños de siete y cuatro años son además protagonistas de su cuenta de Instagram. Padre orgulloso no tiene problema en compartir sus fotos, siempre de espaladas para que no se les vean las caras.

El nacimiento de Héctor fue noticia en el programa el 19 de enero de 2017. "Un abrazo a ti, a Paloma y a toda tu familia", le dijo el en ese momento presentador Frank Blanco.

Ocho años en 'Zapeando'

El madrileño de 42 años lleva como colaborador del programa desde sus inicios en 2013. Hace ocho años se convirtió en uno de los pilares del equipo de tertulianos, con una particularidad en su caso. Quique Peinado también es guionista.

Periodista, presentador, locutor, escritor, guionista y cómico, estudió la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y empezó a a escribir en revistas como Gigantes del basket, SLAM o Esquire. De ahí saltó a la radio y rápidamente se convirtió e un fijo de Zapeando.

Ha trabajado en diferentes canales de televisión copresentando programas como Generación NBA, programa sobre baloncesto. Pool Fiction o Radio Gaga junto a Manuel Burque. También colabora con medios escritos como El Mundo e InfoLibre y fue presentador del programa de Europlay de Europa FM.

Su dura historia familiar

Zapeando es el espacio de las bromas para Quique Peinado, que se pone más serio por escrito.

Una de sus columnas más famosas la escribió en 2015 en El Mundo. Bajo el título Héroes aunque se rindan, se sinceró sobre los momentos difíciles que ha vivido debido a que varios familiares suyos padecieron cáncer.

"Mi padre murió de cáncer. Mi madre pasó dos y le extirparon la matriz y los ovarios en previsión de otro. Una prima mía cayó sin llegar a ser señora y actualmente dos tíos y una prima están tratando de superarlo, en diferentes fases. Todos mis familiares fueron muy valientes al afrontar la enfermedad. Lo dieron y lo dan todo para soportar el tratamiento, lo llevan con alegría y logran avances sorprendentes a pesar de vivir con un hacha rozándoles el cuello. Son mis héroes, sin ninguna duda".

Con esta publicación, Peinado quiso hacer reflexionar a los medios y a sus lectores sobre las diferentes maneras de enfrentar la enfermedad.

"Parece que no luchar condena a la invisibilidad, que decir que ya basta de dolor y de pena con entereza no cuenta. Y, de paso, le mostramos al que decide que no quiere vivir más así que los héroes son los otros, solo los otros.", escribió.

Sus problemas de ansiedad.

Quique Peinado habla con sinceridad y lo vimos también cuando habló de sus problemas de ansiedad. "Necesito vacaciones de la vida", escribió al compartir estas foto en Instagram.

Un mes después el periodista reveló que llevaba una larga temporada sufriendo crisis de ansiedad. Aprovechó su columna semanal en Infolibre para expresar que todas las personas tienen "derecho a petar".

Peinado no publicó un artículo que tenía que publicar y quise explicar el porqué: "Le dije al director que no podía. Acababa de tener un episodio de ansiedad muy fuerte, más que la 'ansiedad media normal' en la que me muevo de hace un tiempo a esta parte, y de repente la sola idea de juntar 500 palabras con sentido me parecía una utopía".

Peinado también relató que fueron dos días cuidando de él y de sus hijos y aseguró que habrá más parones como ese porque hay cosas que no podrá arreglar a pesar de ir a terapia.

Sus libros y su pasión deportiva

Quique Peinado es un apasionado de los deportes. El Rayo Vallecano es su club y es seguidor del baloncesto.

En su Instagram se descubre también como apasionado del boxeo y los títulos de los libros que ha publicado confirman que el periodismo deportivo sigue siendo su pasión.

En 2016 publicó ¡A las armas! sobre su relación personal con el equipo de Vallecas y dos años antes Futbolistas de izquierdas.

Sus hijos ya le siguen los pasos como aficionado deportivo.