Cuántos años tiene, dónde la has visto antes y su primo famoso: conoce a María Gómez, la colaboradora de 'Zapeando'

María Gómez tiene 34 años y es uno de los rostros más destacados de la televisión de estos últimos años. Actualmente es colaboradora en Zapeando pero ha pasado por multitud de medios anteriormente.

Gómez es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y graduada en Planificación Estratégica y Creatividad Publicitaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En 2009 decidió completar su formación y estudiar el grado de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid.

Su trayectoria profesional

María Gómez es joven pero tiene una consolidada carrera como periodista y probablemente su rostro te resulte conocido porque ha aparecido en numerosos programas de televisión.

Comenzó en el mundo laboral en 2010 como redactora y productora de los programas de radio como A vivir que son dos días, Acento Robinson, El Mundo Today y La Vida Moderna

Dio el salto a televisión definitivo en 2018 gracias al Mundial de Rusia, allí sufrió el acoso de un fan que le plantó un beso durante un directo y que ella misma denunció en Twitter.

Antes había salido en Real Madrid TV, en el programa 90 minuti,que presentó junto a Miki Nadal.

Posteriormente se incorporó a La 2 y presentó el programa Ese programa del que usted me habla. Además, también presentó La pr1mera pregunta en La 1 junto a Lluís Guilera.

También ha trabajado en el programa Likes de Movistar. En la actualidad trabaja en la tele con Zapeando.

Inicios y actualidad en Zapeando

No es este su primer verano en Zapeando. En 2016 también estuvo en el plató de laSexta. Entonces participó y ahora participa como colaboradora, aunque este mes de agosto sorprendió presentando el programa y sustituyendo a Dani Mateo por un día.

María Gómez compartió el momento en Instagram, donde escribió: "Hoy me lo he pasado pipa presentado Zapeando, aunque con ese equipazo era fácil. Muchas gracias por los mensajes bonitos. ¡El lunes volvemos, con el capitán del barco, Dani Mateo, a los mandos!"

La revista Diez Minutos habló con ella recientemente sobre su regreso a Zapeando cuatro años después: "Genial, es como trabajar entre amigos. Ahora hay improvisación, más cómicos en la mesa, así que me exige pensar en clave de comedia todo el rato. No te puedes relajar porque Dani Mateo no para de maquinar".

"El buen rollo en la mesa y su contenido amable y divertido son la medicina ideal para desconectar de las malas noticias", añadió la colaboradora.

Odio en las manos, su libro

María Gómez publicó su primera novela, Odio en las manos, el pasado mes de mayo. Es una historia sorprendente y original.

Gómez habló de su primer libro en la entrevista de Diez Minutos: "Es un thriller que te pone en el dilema moral de su protagonista, una psicóloga: denunciar el crimen que dice va a cometer su paciente, una paciente, o respetar su secreto profesional".

Además, aseguró que está escribiendo su segunda novela y que ya tiene el primer capítulo de esta nueva historia.

Es prima de Ricardo Gómez

Un dato curioso de María Gómez es que es prima del actor Ricardo Gómez. Aunque la periodista mantiene su vida personal en el ámbito privado, alguna vez se han visto fotografías de los dos primos juntos.