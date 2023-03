Rafa Castaño, de cerca: cuántos años tiene, qué estudió y la vez que compitió con su hermano en 'Pasapalabra'

Rafa Castaño se ha convertido en un concursante histórico de Pasapalabra. El sevillano de 33 años se despide este jueves del programa de Antena 3 y lo hace tras haber participado en 197 entregas.

Han sido más de nueve meses luchando cada tarde con Orestes Barbero, su gran rival en El Rosco, con quien se reencontró el 1 de junio de 2022, día que inició esta etapa como concursante. Es la cuarta, ya que Castaño ha participado en Pasapalabra de forma intermitente entre 2015, 2017 y 2019. Ese año fue cuando conoció al burgalés.

¿Cuántos años tiene Rafa Castaña y qué estudió?

Después de ocho años ante las cámaras —también ha participado en concursos como Saber y ganar y Adivina Quién es Quién—, Rafa Castaño ya no tiene secretos para la audiencia.

Nació en Sevilla en 1990 y ha vivido entre esta ciudad y Madrid. Hijo de un técnico aeronáutico y de una maestra de educación primaria, presume de haberse formado en la educación pública, tanto en el instituto como en la Universidad.

Se licenció en Periodismo en la Universidad de Sevilla y estudió después un Máster en Comunicación y Cultura, también en la Universidad de Sevilla. Este le llevó a trabajar en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla entre 2015 y 2017.

"Me gustaba escribir y de pequeño escuchaba Carrusel Deportivo, unas razones que fueron desvaneciéndose, fui creciendo y me dejó de gustar la profesión", contó en una entrevista en El Español sobre por qué escogió esta carrera. "Aparte de que la carrera de Periodismo no es una buena opción para ser periodista, está montada para hacer investigación en comunicación. Hice algunas prácticas, pero no terminó de gustarme, me pareció una labor bastante precaria para las horas que se le echan, y tengo amigos que son periodistas y están muy quemados. Nunca me llamó dedicarme a eso profesionalmente", explicó el concursante que en 2018 dio el gran paso para cambiar de vida.

Ese año se hizo socio de la librería Caótica. Librería y Espacio Cultural de Sevilla, una librería pet-friendly en la que ejerció de librero y de la que actualmente es socio. "Ya no estoy trabajando allí porque me puse a prepararme unas oposiciones en diciembre de 2021. En marzo de 2021 nos invitaron a Orestes y a mí por el especial del 20 aniversario. Él me ganó, aunque sabía que después de él en algún momento iría yo al diario, pero no sabía cuándo", explicó en esa misma charla.

Cómo se ha preparado para 'Pasapalabra'

Sabiendo que estaba en la recámara, Rafa Castaño siguió con sus oposiciones hasta que Jaime Conde fue eliminado. "Cuando cae él, me empiezo a poner las pilas por si me llaman y me preparo las Oposiciones de Pasapalabra estudiando durante 10 o 12 horas diarias, viendo roscos… hasta que me llamaron y entro el 1 de junio de 2022", explicó el ya experto en el programa.

" Creo que esta vez, de todas las veces que he participado, es en la que mejor estoy preparado, pero es que Orestes también. Cada vez los roscos más complicados y, de repente, un día te ves estudiando el pico más alto de Somalia y piensas: '¿Qué hago?", reflexionó el concursante que, tras cuatro veces en el programa, afirma sin dudar: "Pasapalabra se ha convertido en unas oposiciones a las que tienes que ir bien preparado".

Amante de los libros, la música y el Betis

La inauguración de la librería encaja con una de las máximas más repetidas por Rafa. "No entiendo un día sin leer, y no leo por obligación, sino por pasión", contó el sevillano en el programa de Roberto Leal, y reconoció que intenta leer un libro a la semana. No tiene un favorito, dice, y desconfía de la gente que sí lo tiene. Defiende que suelen ser personas conformistas.

Su otra pasión es la música. Solo hay que ver cómo se maneja en los retos musicales del programa, donde también ha derrochado vozarrón.

Rafa se reconoce fan de los gatos —tiene uno que se llama Darro, como un río de Granada— y es un apasionado del Betis. En 2015, tras superar los 50 programas como concursante de Saber y ganar, fue reconocido por el club verdiblanco que lo nombró bético destacado. Tampoco oculta su pasión por los videojuegos, a los que destinó parte de su premio de Saber y Ganar: "Me compré una televisión y la Xbox como capricho, que con 24 años me hacía ilusión tener una buena videoconsola. Como gasto grande, me hice socio de la librería Caótica, en Sevilla, ya que compré mi parte. También me independicé y me fui a vivir de alquiler…"

Su capricho fue darle rienda suelta a una pasión de infancia y adolescencia. "Desde los 8 años hasta los 18 jugué mucho a los videojuegos en el ordenador al Age of Empires, al Caesar al Pro Evolution, las aventuras gráficas como el Hollywood Monster… y lo sigo haciendo, pero tengo menos tiempo, pero en consola he seguido jugando al Pro, al ORI que es de plataformas, el Call of Duty, el GTA... En la universidad leía y veía muchas películas, era una locura, me solía llevar seis o siete filmes el fin de semana y me las veía todas".

Su hermano Alberto fue su rival

Rafa no es el único televisivo de la familia. Su hermano Alberto también ha participado en Pasapalabra y fue su rival.

"Nos enfrentamos en un especial de Navidad donde nos dijeron que el que ganara el programa volvería al diario", contó en El Español. "Es curioso porque, normalmente, en esos especiales el premio es un viaje a Nueva York, pero en esa ocasión lo cambiaron y me vino genial porque gané y conseguí el derecho de volver al Pasapalabra diario, pero sin fecha".

El enfrentamiento de los dos hermanos fue algo inusual en el programa. "Christian Gálvez dijo que era la primera vez que pasaba", contó Rafa en El Diario de Sevilla. Alberto no volvió a televisión y, de hecho, tras este encuentro, se fue "con su mujer y su hijo de cinco meses a Leipzig". Actualmente vive en la ciudad hispalense.

El dinero del bote de 'Pasapalabra'

Rafa dividió su premio entonces e hizo varias inversiones, ahora también tiene claro lo que haría si gana el millonario bote del programa.

"Siempre digo que parte sería para los agujeros económicos de la librería, otra parte para pagar el piso y otra, para mi familia. Aparte de eso, el sistema está hecho para que, cuanto más dinero tienes, más puedes tener, por lo que el resto del dinero lo metería en un producto financiero muy conservador, de esos que te dan poco interés, pero que tienes mucha seguridad de recibir el beneficio", contó en El Español.

El concursante es consciente que en esta ocasión "tendría mucho dinero que meter", por eso diversificaría el premio. "También dedicaría a vivir porque no metería todo en el fondo, una parte la utilizaría para viajar, para comer por ahí… Si se queda neto casi un millón de euros, te da para muchas cosas".

El reencuentro de Rafa Castaño y Orestes Barbero: "Tengo el corazón a mil"

Fue en 2019 cuando Rafa Castaño y Orestes Barbero se conocieron por primera vez. Por aquel entonces Pasapalabra se emitía en otra cadena y compitieron durante 41 programas.

En junio de 2022 la pareja volvió a encontrarse en Antena 3 y los eternos rivales no pudieron evitar emocionarse con su reencuentro. "Tengo el corazón a mil palpitaciones", dijo Orestes cuando lo vio llegar.

Tanto es el cariño que se guardan que ambos se saltaron el guión del programa y se fundieron en un abrazo de respeto y compañerismo. "Están las cosas compensadas. Si antes eras bueno, ahora eres mejor. Yo he tenido que estudiar tres veces más para ponerme a tu altura", le dijo Rafa a su oponente.