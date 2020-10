Ruth Lorenzo se disculpa con Pablo en el arranque de 'Pasapalabra'

Mireia Ortiz es una de las talents que participó el pasado viernes en las Audiciones A Ciegas de La Voz. Interpretó 'Contigo en la distancia' de Christina Aguilera y consiguió que Pablo López pulsara el botón y pasase a ser miembro de su equipo. Pero no es la primera vez que Mireia pisaba ese plató. Años atrás, en el programa 'Sorpresa Sorpresa' una jovencísima Mireia era sorprendida por la mismísima Whitney Houston y cantaron juntas 'I will always love you'.