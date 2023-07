Ryan Gosling y Rachel McAdams, de odiarse a enamorarse en 'El Diario de Noah' y un beso inolvidable

Su mala relación no era ningún secreto entre los miembros de la producción y el equipo de El Diario de Noah, la película basada en la novela de Nicholas Sparks The Notebook.

El casting arrancó en 2001. Nick Cassavete, el director, eligió para los protagonistas (Allie y Noah) a Ryan Gosling y Rachel McAdams sin saber que entre ellos habría de todo menos química. A pesar de que el rodaje supuso un infierno, ante las cámaras interpretaron una historia de amor en los años 40 que todavía perdura casi 20 después de estreno.

La película llegó a los cines en 2004 y supuso un auténtico éxito que hora forma parte de la cultura pop. Precisamente por eso, la historia de amor/odio de sus protagonistas resucita ahora, con el estreno de Barbie. El actor canadiense -que nació en London, igual que McAdams-, suena para el Oscar por su papel de Ken en el film de Greta Gewing.

Ryan Gosling pidió el despido de Rachel McAdams en 'El Diario de Noah'

Tan mala era la relación de los protagonistas que el ambiente en el set era nocivo. Incluso durante la filmación de una escena Ryan Gosling llegó a pedirle a Nick, el director, que cambiase de actriz. Se negó en rotundo. Gosling tendría que hacer de tripas corazón y sacar a relucir su lado más profesional.

Lo contó el propio cineasta en una entrevista: "Quizá no debería contar esto, pero ellos no se llevaron bien durante el rodaje. Realmente no. Y Ryan vino a mí, y había 150 personas en pie en esa gran escena, y dijo: 'Nick ven aquí''. Él estaba haciendo una escena con Rachel y dijo: '¿La echarías y cogerías a otra actriz para rodar conmigo?'. Yo dije: '¿Cómo?'. Él me contestó: 'No puedo. No puedo hacer eso con ella'".

Ryan Gosling y Rachel McAdams en 'El diario de Noa'

Las cosas empezaron a mejorar después de una gran discusión. Una vez puestas las cartas sobre la mesa, parece que la actitud de ambos se relajó. "Entramos en una habitación con uno de los productores, y empezaron a gritarse sin parar. Desistí. En ese momento, estaba fumando un cigarrillo", contaba el director, que celebró que a partir de ese momento los ánimos entre ellos cambiasen.

"Todo mejoró. Ellos lo hicieron. El resto del rodaje no fue viento en popa, pero todo estuvo más calmado", reconoció.

Del amor al odio dos años después del estreno

Lo que nadie se esperaba era que los protagonistas se reencontrasen después del estreno de la película y su relación diese un giro de 180º. Los canadieses se toparon en la Gran Ciudad, que prendió la chispa de un amor que duraría casi tres años.

"Dos años más tarde la vi en Nueva York y empezamos a pensar que quizás estábamos equivocados a cerca del otro", desvelaba Gosling en una entrevista. Se enamoraron y mantuvieron una relación desde 2005 hasta 2007.

Ryan Gosling y Rachel McAdams, enamorados en 2005

Volvieron intentarlo un año después, pero su apretada agenda, convertidos ya en grandes intérpretes, acabó con su historia de amor.

Además, para Gosling fue mucho más bonita su historia de amor real con ella que la que se ve en la ficción que protagonizaron.

"La gente nos hace un flaco favor a Rachel y a mi asumiendo que fuimos como los protagonistas de la película. Mi historia de amor con ella fue mucho más romántica que eso", aseguraba.

A día de hoy, ambos han formado una familia. Goslyn tiene dos hijas con la actriz Eva Mendes y McAdams igual. Es madre de otros dos retoños juntos al guionista Jamie Linden.

La recreación del beso en los Premios MTV

Fue en los Premios MTV del año 2005 cuando su escena del beso bajo la lluvia tras un paseo en barca se llevó el premio de Mejor Beso.

Rachel McAdams y Ryan Gosling recrean el beso de El Diario de Noah en los Premios MTV

En la entrega de Premios, los protagonistas hicieron las delicias de los que se habían enamorado de la pareja recreando la escena en vivo y en directo.

Un momentazo que despertó el fervor del público y que las redes sociales recuperan en sus fantasías cada cierto tiempo.