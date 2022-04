"Sabía que iba a pasar": El Monaguillo se derrumba tras no superar la apnea en 'El Desafío'

El Monaguillo ha roto ha llorar tras realizar la prueba de la apnea en 'El Desafío': "Quiero dejar claro que esto me importaba mucho".

Como cada viernes, los concursantes de 'El Desafío' se han enfrentado a la temida prueba de la apnea. En esta ocasión, fue El Monaguillo el que tuvo que hacerlo, aunque el final acabó suponiendo un mazazo para él y terminó entre lágrimas.

El cómico aguantó la respiración durante 45 segundos, siendo la cifra más baja de la temporada, y rompió a llorar nada más sacar la cabeza del agua.

"Cada vez me veía peor. Cuando he hecho la última respiración yo ya sabía que esto iba a pasar. Estoy seguro que en dos temporadas la marca más baja en la mía", apuntaba.

"Soy mi peor enemigo"

Además, reconocía que "no eran las condiciones para hacerlo" porque estaba demasiado nervioso. "He llorado de la rabia. Compañeros míos han hecho 3 minutos, pero yo no tengo la capacidad. Soy mi peor enemigo", señalaba.

Pero Monaguillo ha querido dejar claro que "esta prueba no se la pelaba": "He sufrido mucho porque de verdad me importaba mucho".