Sale a la luz el tráiler del biopic de Michael Jackson: esta será la fecha de estreno de 'Michael'

Los biopics de nuestros artistas favoritos ya se han convertido en un habitual en las salas de cine. Elton John, Tina Turner, Whitney Houston oElvis Presley son algunas de las leyendas de la música que tienen su propia película. Precisamente, Michael Jackson no iba a ser menos. Ha comenzado la cuenta atrás para su biopic. La compañía estadounidense de producción Lionsgate acaba de estrenar el primer tráiler de la película. Un film que verá la luz el 24 de abril de 2026 después de un retraso debido a diversos problemas en su producción, según contó Deadline.

El trailer de 'Michael', el avance que deja con la miel en los labios a sus fans

Este primer avance se presenta como una pincelada del film que todos los fans de Michael Jackson estaban deseando. Bajo la sintonía del famoso hit Wanna Be Startin’ Somethin’, vemos a un protagonista ponerse los cascos en un estudio de grabación mientras suena en voz en off una serie de frases que calan hondo al espectador. "Sé que has estado esperando tiempo para esto. Las canciones están listas. Empecemos por el principio", dice el narrador. A lo largo de este avance vemos una serie de imágenes que escenifican lo que veremos todos: un relato del ascenso de Michael a la música. En él podemos ver imágenes de Michael Jackson 'comiéndose el escenario' hasta incluso unas pinceladas de lo que fue Thriller, uno de sus temas más icónicos. La película narrará la trayectoria del cantante desde el descubrimiento de su talento hasta su trágico fallecimiento en 2009.

Michael: quién es quien en el 'biopic' del rey del pop

Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y segundo vocalista de los Jackson 5 tras la salida de Michael, es el encargado de encarnar al intérprete de Smooth Criminal en esta película. Un elenco que completan Nia Long quien interpreta a Katherine Jackson (madre de Michael), Coman Domingo que hace de Joe Jackson (el padre), Milles Teller quien representa a John Branca (abogado de Michael Jackson que jugó un papel clave en su carrera y que fue despedido en 2003) y Joe Gillette como Steve Rubeel.

La película está dirigida por Antonie Fuqua, quien ya ha pilotado obras como The Equalizer, El rey Arturo u Objetivo: La Casa Blanca. A su vez, el film está producido por Graham King, productor de la película Bohemian Rhapsody.