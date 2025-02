Las canciones inéditas de Michael Jackson podrían no llegar a escucharse nunca

El pasado mes de diciembre, los fanáticos de Michael Jackson se despertaron con la noticia del hallazgo de unas cintas que contenían material inédito del artista. Unas grabaciones que fueron encontradas por un exoficial de policía del condado de Ventura (California) durante una inspección en un almacén en el Valle de San Fernando, albergando 12 canciones producidas entre 1989 y 1991, justo antes del lanzamiento del álbum Dangerous.

Finalmente, estos casettes han acabado formando parte del catálogo de Gotta Have Rock and Roll, una casa de subastas de Nueva Jersey especializada en objetos relacionados con la música, que ha abierto una puja por este material por un mínimo de 85.000 dólares, aunque apuntan a que el precio final puede oscilar entre los 150.000 y los 200.000 dólares.

Tal y como informa TMZ, estas canciones podrían no salir a la luz debido a las consecuencias legales con las que han amenazado los propietarios de los derechos musicales de Michael Jackson a la casa de subastas ante la posibilidad de vender este material inédito al mejor postor.

Los custodios del legado del Rey del Pop afirman que estos casettes resultarían copias de los masters originales de las grabaciones de estudio del artista, con lo que ellos también serían los poseedores de los derechos de esos audios y nadie tendría capacidad de comprarlos, reproducirlos o sintonizarlos.

Sin embargo, Dylan Kosinski, presidente de Gotta Have Rock and Roll, asegura que en, ese caso, estas cintas resultarían aún más valiosas al no poder ser reproducidas en público.