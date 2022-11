Santi Millán conoce la identidad de los que difundieron su video sexual

Te interesa Santi Millán se pronuncia sobre su vídeo sexual filtrado

Han pasado varios meses desde que Santi Millán se convirtió en el centro de todas las miradas por un video sexual suyo que se difundió en redes sociales y en el que se le mostraba con una mujer que no era su esposa y madre de sus hijos Rosa Olucha.

En su momento, no se sabía cuál era el motivo de esta filtración ni quiénes habían sido los responsables de ello, aunque parece que ya hay respuesta.

A través de una entrevista con El Televisero, el actor se ha pronunciado otra vez sobre esto: "Es un tema del que no hay mucho que decir. El proceso judicial sigue su curso, ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo. Pero lo único bueno que si puedo decir es que se consiguió identificar a los culpables".

Santi Millán reconoció que "llevaba esto bien"

El presentador habló con los medios hace pocos meses sobre lo sucedido y dio algunas explicaciones del tema: "Yo lo llevo bien. Tengo una edad ya. Creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia que no la tiene", dijo antes de confirmar que puso el asunto en manos de profesionales y que espera que se haga justicia aunque sea tarde.

"Estoy trabajando con mi abogada, por supuesto. Aquí el único problema es que las cosas no son de hoy para mañana. Cuando salga la sentencia igual han pasado tres o cuatro años", apuntó.

La mujer de Santi Millán, Rosa Olucha, se pronuncia: "No tenéis que sentir pena" // GTRES

Las palabras de Rosa Olucha ante la filtración

Rosa Olucha también quiso dar algunas explicaciones, confirmando que el matrimonio mantiene una relación abierta y dejando claro que la única víctima es Santi y la mujer del video.

"Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más. No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", criticó.

Y además, confesó: "Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muuucho kilómetros juntos y muuuuchos separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal.

Con esta revelación, todo apunta a que este delito de filtración de imágenes está cada vez más cerca de resolverse.