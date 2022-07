Sebastián Yatra interpreta 'Fly Me To The Moon' junto a un concursante de La Voz Kids

Algo muy típico en La Voz Kids es que los concursantes pidan a los coaches que canten con ellos, pero en el caso de Sebastián Yatra es al revés: es él coach el que pide a los niños que canten con él.

Yatra le ha preguntado a Pablo tras darse la vuelva si conocía la canción Fly me to the moon, y ha respondido que sí. Ha sido entonces cuando el coach se ha dirigido al escenario para cantar con él e intentar persuadirlo para que formase parte de su quipo.

El concursante tenía una voz más grave que Yatra, y han creado una bonita versión de la canción con sus diferentes tonos de voz, creando una actuación única, a pesar de que al coach le haya bailado un poco la letra.

Al terminar la interpretación, Pablo ha elegido irse al equipo de Bisbal y Yatra se ha resignado entre risas: "para que se vengan a tu equipo".