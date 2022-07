Sebastián Yatra rompe en llanto agradecido con España y 'La Voz Kids'

Hoy hemos vivido uno de los momentos más emotivos de La Voz Kids y ha sido protagonizado por Sebastián Yatra entre audición y audición.

"Yo vivo de amor con Pablo, no muero de amor, vivo de amor" ha recalcado el artista. A continuación López ha reconocido que Yatra le tiene feliz. "I love you, gracias", le ha respondido Yatra.

El malagueño le ha preguntado antes de comenzar la audición a ciegas si no tiene una vibra o algo, y Sebas ha aprovechado su pregunta para ponerse sentimental y dedicar unas palabras a sus compañeros.

"Yo siento un agradecimiento profundo, contigo Aitana, contigo David, contigo Pablo, porque aquí en España me han dado una segunda casa, y me dieron la oportunidad de la vida", se ha abierto Sebas mientras se arropaba con la bandera de España.

"Estar en este lugar, que yo amo la televisión y amo hacer sonreír a las personas y que me hagan sonreír, y de verdad que he entregado mi vida para esto, así que que ustedes me lo permitan hacer y de esta forma", el cantante no ha podido continuar con sus palabras: se le ha quebrado la voz rompido en llanto.

Sus compañeros no han dudado y se han levantado en masa a abrazarlo y darle palabras de apoyo. "Nosotros estamos muy felices de que estés aquí, nos has alegrado a todos. Nos has alegrado el alma", le ha dicho Aitana.

David le ha preguntado si le ha gustado estar en el programa, a lo que entre lágrimas ha respondido que un montón y ha dado las gracias a sus compañeros.