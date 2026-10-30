El motivo por el que Guitarricadelafuente no aparece con su nombre real en los créditos de 'La bola negra'

Detrás de Guitarricadelafuente está Álvaro Lafuente Calvo, un joven de 29 años que nació en Benicasim, creció en un pequeño pueblo llamado Las Cuevas de Cañart y aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta. Su nombre artístico es una mezcla entre el diminutivo tradicional en Aragón de 'guitarra' y su primer apellido, y con él aparece en los créditos de La bola negra.

El cantante debuta como actor en la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, donde interpreta a un joven trompetista. A diferencia de otras estrellas como C. Tangana, que firmó con su nombre real al dirigir su primera película, Guitarricadelafuente ha decidido ser fiel al nombre artístico que eligió para su carrera musical. Ahora también vale para su faceta como actor, pues ambos son en realidad la misma persona.

Sobre ello ha hablado el de Benicasim en su reciente entrevista con GQ, donde la entrevista le preguntó con curiosidad sobre la decisión de no escribir su nombre real en los créditos de La bola negra. "Porque así soy yo. Creo que esto no es más que una extensión de lo que es Guitarrica", ha empezado respondiendo.

"Esta sincronicidad está ocurriendo y está conectada con lo que siento. Le está aportando algo muy profundo y espiritual a lo que hago. Pensé que este papel de actor era una extensión de todo eso y de mi capacidad para comprender y empatizar con el mundo que me rodea. Esto es simplemente una extensión de lo que siento y de lo que me gusta hacer", ha añadido.

En este sentido, Guitarricadelafuente ha confesado que adora cuando las personas de habla inglesa intentan pronunciar su nombre. "De hecho, creo que ese es, en cierto modo, el motivo principal por el que también uso este nombre como actor", ha bromeado.