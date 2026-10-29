Guitarricadelafuente relaciona su próximo disco con 'La bola negra': "He descubierto una nueva manera de escribir canciones"

Guitarricadelafuente está en una nueva etapa creativa. Después de terminar la gira de su último álbum, Spanish Leather (2025), el cantante lleva componiendo canciones desde que terminó el rodaje de La bola negra, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo donde ha debutado como actor.

Precisamente, la experiencia de grabar este largometraje sobre Federico García Lorca y la memoria queer está inspirando a Guitarricadelafuente durante la creación del que será su tercer álbum de estudio. "Incluso cuando terminamos el rodaje de la película, ya había empezado a hacer música nueva y canciones nuevas. Ya estaba empezando a preparar un álbum. Ahora estoy aquí, en Los Ángeles, haciendo más música", ha desvelado en una entrevista con GQ.

Tras el rodaje, Guitarricadelafuente quiso estar a solas para ponerse a escribir: "Tenía esa obsesión de quedarme quieto y sentirme aislado para poder encontrar inspiración. Esta experiencia y en lo que se ha convertido mi vida en los últimos dos años me han llevado a descubrir una nueva forma poética y una nueva manera de escribir canciones a partir de todos estos estímulos constantes que me rodean, y a sentirme inspirado por ellos. Siento que encontrar inspiración en todo esto es una forma de defenderte y protegerte de todas las cosas que estás recibiendo", ha contado.

Sobre actuar en 'La bola negra': "Me sentí plenamente realizado, y fue hermoso"

Además, Guitarricadelafuente ha confesado que actuar ha tenido un impacto directo en su carrera como cantante: "Deseo volver a actuar en algún momento porque descubrí que hay algo muy adictivo en ello. Cuando intento empezar un álbum, procuro ser flexible, evolucionar, empaparme de todo lo que me rodea, entenderme a mí mismo y entender el mundo que me rodea, y simplemente intentar conectar con la gente. Actuar me ha ayudado a hacer eso, o a sentir que soy capaz de hacerlo", ha dicho para zanjar la entrevista.

De momento, Guitarricadelafuente continúa preparando su próximo álbum, del que se desconoce cuándo podría ver la luz una vez esté terminado. Lo que ya sabemos es que, de alguna manera, sus canciones estarán marcadas por su experiencia como actor en La bola negra. ¿Tendrán algo que ver con La nieve, el tema original de la película interpretado por él mismo?