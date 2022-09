Tim Burton: por qué le llamaban 'Herida de hacha', su matrimonio con Helena Bohan Carter y sus hijos

Te interesa Las dos conocidas series en las que has visto a Jenna Ortega, Miércoles en la serie de Tim Burton

Tim Burton es uno de los cineastas más icónicos del mundo y sus películas ya se han consagrado a un nivel superior. Tal es el nivel que en breves abrirá en Madrid su propia exposición inmersiva llamada El laberinto, en honor a su obra con el mismo nombre.

A lo largo de su extensa carrera en el cine, se trata de un director que ha conseguido varios premios, entre los que se incluyen un Emmy en 1990 con Beetlejuice o un Globo de oro en 2007 por Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Su dura infancia como 'niño incomprendido'

Tim Burton siempre fue un niño muy especial, ya que uno de sus hobbies favoritos era representar asesinatos y crímenes muy desagradables y sangrientos. No solo esto, sino que no era una persona muy aficionada a socializar con otros pequeños y prefería quedarse en casa leyendo o creando historias sobre invasiones desde su ventana.

Tal era el nivel de extrañez del cineasta, que sus vecinos comenzaron a sentir mucho miedo de él porque contaba a sus hijos relatos de extraterrestres e incluso uno de ellos llegó a llamar a la policía para quejarse. Al final, le pusieron el mote de 'Ax wound' (herida de hacha) por el tipo de cuentos que le gustaban.

Desde siempre, fue muy incomprendido por sus padres y hermano. En una entrevista con La Nación, confesó que no se sentía cómodo con ellos en su casa de California: "Mis padres sufrieron de ese ideal de familia perfecta. Creo que en el ambiente en el que crecí hubo un trasfondo de normalidad. Ni siquiera sé lo que significa la palabra, pero se ha quedado atascada en mi cerebro".

Como era evidente, Tim no estaba a gusto en un ambiente "de normalidad" y con solo 12 años se mudó con su abuela: "Ella fue la persona más importante en mi vida. Era un ser mágico y especial. Ella fue la que me permitió soñar".

Frame de 'The night before Christmas' // Getty Images

De ser aprendiz en Disney a arrasar en Hollywood

En 1981, entró como aprendiz en Disney para hacer los bocetos en la película The Fox and the Hound, aunque rápidamente se dieron cuenta del increíble potencial que tenía y le dieron la libertad creativa para diseñar sus propias historias. Bien es cierto que seguía siendo un incomprendido y pocas veces compraban sus ideas.

Su primer rol de director fue con el corto Vincent (1982), en el que se podía ver el estilo característico de Burton: expresionismo e influencias de los personajes del cine clásico de terror. En 1985, dirigió La Gran Aventura De Pee-Wee, su primer largometraje.

Durante la década de los 90 y los 2000, Tim estuvo al frente de algunas de sus películas más icónicas como Eduardo manostijeras, La noche antes de Navidad, Charlie y la fábrica de chocolate o El planeta de los simios.

Su relación con Helena Bonham Carter y sus dos hijos

En el rodaje de este último film conoció a la que sería su mujer durante 13 años: Helena Bonham Carter. Entre plató y plató surgió el amor, sin embargo, fue una relación bastante extraña.

No quisieron convivir juntos. Ella residía en una casa en Londres y él compró la contigua para que pudieran pasar tiempo juntos pero que cada uno disfrutara de su espacio. Ambos domicilios estaban conectados por un túnel.

Tim Burton y Helena Bonham Carter // Getty Images

"Solo tenemos dos casas juntas porque la mía era demasiado pequeña. Nos vemos tanto como a cualquier pareja, pero nuestra relación se ve reforzada al saber que tenemos nuestro espacio personal al que refugiarnos ... Tim ronca, y ese es un problema. Probamos muchos remedios que no funcionan. Tiene un tabique desviado y no quiere una operación", explicó ella en una entrevista.

Además, la pareja no se casó nunca. A pesar de todo, eran extremadamente felices y estuvieron juntos durante 13 años. Desde 2001 a 2014, ella tuvo un papel en todas sus películas, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, Charlie y la fábrica de chocolate.

Tuvieron dos hijos. En 2003 nació Billy Raymond y en 2007 Nell, un diminutivo de Helen.

En 2014, tomaron la decisión de separarse de forma amistosa. La representante de ella lo comunicó brevemente a People: "Pedimos respeto por su privacidad y la de sus hijos durante este tiempo". Sin embargo, no se llegó a conocer qué había pasado para que dieran por zanjado su amor.

A sus 64 años, es uno de los cineastas más relevantes de la actualidad y ha estado detrás de grandes películas que todos conocen y adoran.