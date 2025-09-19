Todas las novedades de 'La Voz 2025'

La nueva edición de La Voz ya está aquí, y con ella son muchas las novedades, entre las que se encuentran la incorporación de dos nuevos botones, nuevos coaches y nuevos asesores.

¡Por fin llega La Voz 2025!

El concurso musical de Antena 3 regresa tras la victoria de Manuel en la última edición. Este viernes 19 de septiembre el talent musical presentado por Eva González da el pistoletazo de salida con su primer programa.

Esta vez, Antonio Orozco no podrá revalidar su victoria, ya que no mantiene su sillón como coach en 2025. Los que sí repiten son Pablo López y Malú, mientras el colombiano Sebastián Yatra y el británico-libanés Mika se incorporan al equipo para completar el cuarteto.

Al igual que en la última edición, se mantienen los superbloqueos, así como las segundas oportunidades durante la fase de las Audiciones a Ciegas. El Mando también sigue en el programa para sorprender con la banda sonora elegida por los cuatro coaches.

Novedades de esta edición

Aunque se mantienen algunos detalles, también se incorporan dos nuevos botones a La Voz 2025:

El Megabloqueo. Esta nueva opción entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo. Cada coach tendrá una sola oportunidad de pulsar este botón.

Esta nueva opción entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo. Cada coach tendrá una sola oportunidad de pulsar este botón. Botón del Arrepentimiento. Esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento que se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión. Del mismo modo, este botón solo se podrá usar una vez cada coach.

Esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento que se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión. Del mismo modo, este botón solo se podrá usar una vez cada coach. Además, este año La Vozlanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual.

¿Quiénes serán los asesores?

Junto a los grandes artistas se sentarán también asesores de alto nivel:

Malú estará acompañada por Joaquina, la cantautora venezolana conocida por canciones como Rabia y Pesimista. Por su parte, Mika será asesorado por la cantante y compositora mexicana Carla Morrison con éxitos como Te regalo.

Sebastián Yatra contará con la ayuda de su compañera y amiga María Becerra, una de las estrellas del pop urbano de Argentina con hits como Neumático, mientras que Pablo López tendrá a su lado a Chiara Oliver, exconcursante de La Voz con quien canta a dúo Tulipanes.

¡Está todo listo para La Voz 2025!