Tom Holland se sincera sobre su relación con las redes sociales, su salud mental y cómo le afecta la opinión pública

Tom Holland (27) es uno de los actores jóvenes mayor valorados de Hollywood.

El actor saltó a la fama en el año 2011 por su sublime participación en la película Lo Imposible con tan solo 14 años, y en el año 2016 encarnó por primera vez al superhéroe de su vida, Spiderman, en la cinta de Marvel Capitán América: Civil War, lo que hizo que su éxito y fama se transportase a un nivel estratosférico, y ese tipo de fama pasa factura.

Pese a seguir participando en proyectos interpretativos, el actor está cansado de vivir en un mundo artificial lideardo por las redes sociales y en el que acaba siendo esclavo de las consecuencias de su carrera en su día a día, pero intenta llevarlo de la mejor manera posible, así lo ha contado en una entrevista con The Hollywood Reporter tras el estreno de su nueva serie para Apple TV, The Crowded Room.

"No diría que particularmente tenga un historial con problemas de salud mental. Siento que soy una persona joven viviendo en un mundo en el que esperan que compartamos cada momento online. Estamos bajo la presión de la opinión pública y la de otras personas y tienes esta presión de cumplir ciertos estándares. Y es estresante. Es duro", explicaba el actor, que se ha tomado varios descansos de redes y trabajo a lo largo de su carrera.

El intérprete es conscientes de los gajes de su oficio, pero recalca que es una persona como cualquier otra y necesita desconectar del mundo virtual y conectar consigo mismo.

"Se cree que cada vez que sales por la puerta estás trabajando. Que están en cámara. No puedo pasear por Nueva York sin hacer click allá a donde vaya. Y las redes sociales estaban trayendo ese mundo exterior a mi casa. Solo necesitaba deshacerme de eso. Necesitaba volver a la realidad, recordarme a mi mismo quién soy y de dónde vengo, y solo vivir mi vida con la mayor normalidad posible, a mi manera anormal, que es mi carrea, supongo", reflexionaba.

Dentro de este complicada normalidad, Holland prefiere vivir privada rodeado de su familia y amigos y, por supuesto, de su novia Zendaya, con la que mantiene una relación los más hermética posible de cara a los focos.

Aunque le gustaría acudir a terapia de manera asidua, tiene sus propios métodos para lidiar las opiniones ajenas sobre él mismo: "Intento no preocuparme por lo que otras personas piensen. Hay una frase de Christian Bale que vi una vez que realmente cambió mi vida: "Si tienes un problema conmigo, escríbeme. Si no tienes mi número, no me conoces lo suficiente como para tener un problema conmigo"".

Parece que el actor ha conseguido, por sus propios medios, encontrar un equilibrio en este mundo de locos que es ser famoso.