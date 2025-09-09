Úrsula Corberó anuncia que está embarazada

La actriz Úrsula Corberó ha anunciado a través de sus redes sociales que espera su primer hijo con el actor Chino Darin.

¡Úrsula Corberó revoluciona las redes!

La actriz ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que está embarazada. La catalana espera a su primer hijo con el actor Chino Darín, con quien tiene una relación desde hace casi una década.

"Esto no es IA", ha compartido la protagonista de La casa de papel, descripción de una imagen en la que aparece enfundada en un camisón lencero blanco, dejando ver el relieve de su vientre.

La intérprete de producciones de éxito como El Jockey, El cuerpo en llamas, La embajada y Física o química se ha convertido en una de las actrices españolas con más proyección internacional, pero parece que hará un parón en su carrera para disfrutar de la maternidad.

Corberó ha recibido un gran apoyo de compañeros de profesión como Belén Cuesta, Macarena García, Álex González y Angy Fernández, quienes han dado la enhorabuena a la actriz por su embarazo.