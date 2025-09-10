La historia de amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín: cuánto llevan y cómo se conocieron

Úrsula Corberó revolucionó las redes sociales el pasado martes 9 de septiembre. La actriz, conocida por su papel en Física o química y La casa de papel, anunció a través de su cuenta de Instagram que está embarazada. "Esto no es IA", escribió como descripción de una imagen en la que aparece enfundada en un camisón lencero blanco, dejando ver el relieve de su vientre.

La intérprete de producciones de éxito como El Jockey, El cuerpo en llamas o La embajada se ha convertido en una de las actrices españolas con más proyección internacional, pero parece que hará un parón en su carrera para disfrutar de la maternidad. Ante la noticia, Corberó recibió un gran apoyo de compañeros de profesión como Belén Cuesta, Macarena García, Álex González y Angy Fernández, quienes dieron la enhorabuena a la pareja.

Así es Chino Darín

El padre del futuro hijo es Chino Darín, la pareja actual de Úrsula Coberó, que también cuenta con un gran recorrido dentro del panorama cinematográfico. Debutó en 2010 con la telenovela Alguien que me quiera y después saltó a la gran pantalla con En fuera de juego, donde compartió plató con el actor Fernando Tejero.

El argentino es hijo de Ricardo Darín, una de las grandes estrellas del cine hispanohablante. Su padre cuenta con grandes galardones que avalan su trayectoria dentro del cine, como su premio Goya en 2016 como Mejor actor principal en Truman.

Los inicios de Úrsula Corberó y Chino Darín

La historia de amor de Úrsula Corberó y Chino Darín se remonta al rodaje de La embajada (2016), siendo esta la primera serie española que protagonizaba el actor.

"La primera vez que lo conocí al Chino, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario. Eso que hacemos los actores, que nos cambiamos delante de todos sin conocernos. De repente, él llegó, yo no lo había visto nunca, y lo primero que le dije fue: '¡Hola, soy tu novia!'", comentó la española en el canal argentino Telefe.

Úrsula Corberó y Chino Darín en 2016 | URM / GTRES

A partir de ahí, empezó un gran amor que los dos actores siguen manteniendo desde entonces. Uno de los puntos clave de su relación llegó con la pandemia, cuando ambos pasaron el confinamiento en Argentina, ya que ayudó a afianzar la relación.

¿Habrá boda?

Durante la presentación de la serie Mano de hierro (2024), Darín habló maravillas sobre Corberó: "Es un orgullo compartir todo con ella. Nunca la he dejado de ver crecer profesionalmente, es una cosa de locos. Me encanta. Lo mejor de Úrsula soy yo y lo peor también", dijo, según recoge la revista HOLA. En ese momento, también desveló que no se veía casándose.

Tal y como detalla Semana, la pareja vive en el barrio barcelonés Vila de Gràcia, una zona bohemia donde Corberó y Darín mantienen su vida privada en una vivienda vintage con pisos altos y grandes ventanales. Según El Confidencial, este hogar estaría valorado en unos 400.000 euros.