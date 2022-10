Úrsula Corberó confiesa sentir "placer" al ser actriz: "Me gusta saber que la gente me observa"

Úrsula Corberó se ha catapultado al estrellato gracias a su papel como Tokio en La casa de papel. Después de tres temporadas, la actriz catalana ha dejado atrás esta serie, sin embargo, es consciente de que posiblemente muchos de sus fans la sigan reconociendo durante toda su vida por esto.

No solo esto, sino que el detalle más característico de este papel era su peinado: un mullet con un flequillo. En una entrevista para El País, Úrsula ha hablado del motivo por el que se ha cambiado el peinado al terminar esta serie. "El peinado es una de las cosas que, no me preguntes por qué, es crucial a la hora de crear un personaje. Y si quiero avanzar, al menos necesito dos proyectos en los que no repita estética".

"Nadie me lo ha pedido, pero he tenido que decirme: 'Por más que te veas guapa y creas que es tu estilo, si eres inteligente y piensas como una actriz, tienes que dejarte crecer el flequillo'", ha desvelado.

El motivo por el que Úrsula Corberó se hizo actriz

La artista ha participado en muchos proyectos desde que era muy joven, comenzando con un anuncio de gafas. En este momento, se dio cuenta que quería dedicarse a la interpretación: "Más que por ser famosa, yo creo que me dedico a esto porque siempre experimento placer mostrándome al mundo. Me gusta saber que la gente me observa".

Su papel como Tokio fue un punto de inflexión, sin embargo, desde que ha terminado, está perdiendo mucha popularidad y seguidores en redes. Ella misma ha afirmado que al principio "le angustiaba".

"Me decía: '¿Voy a perderlos a todos?'. Esa serie me dio seguidores y campañas publicitarias internacionales. Eso es muchísimo. Pero me he tenido que ir recordando a mí misma que no pasa nada si van cayendo. Que, en realidad, no eran fans míos, sino de Tokio. Y que si me siguieron es porque hice bien mi trabajo dentro de ese sello que era un proyecto mucho más grande que mi persona. Tengo que recordarme que yo ya no soy Tokio", ha reflexionado.

La dura situación económica de los padres de Úrsula Corberó

A pesar de su situación ahora mismo, Úrsula Corberó ha tenido unos inicios muy duros, ya que sus padres no tenían una buena situación económica. Años más tarde, la actriz ha destacado que todo esto le ha ayudado y que no se olvida de sus orígenes. "No provengo de una familia de élite, pero en esta profesión se suele dar por hecho que es así. En 2008, cuando explotó la crisis, me entrevistaban y me preguntaban a qué se dedicaban mis padres, y yo decía: ‘Están en paro’. Todos se reían con la respuesta, pensaban que estaba de broma".

"Siempre me sorprendían esos prejuicios, aquí no todo es brillo. Ser de la periferia no me ha hecho sentirme forastera en la industria, pero sí se me ha hecho más fácil entender este juego. Si hablase con mis amigos del pueblo como en las alfombras rojas, me dirían: '¿A quién se la intentas colar?'".

Sin duda, Úrsula Corberó ha sabido romper fronteras y catapultarse como una de las actrices más populares de este país.