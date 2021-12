"Volví a casa gracias a Madonna": la confesión de Úrsula Corberó a Jimmy Fallon

La casa de papel tiene millones de seguidores en todo el mundo, incluida la cantante Madonna. Lo sabemos porque ella misma se lo confesó a Úrsula Corberó, que se lo contó este miércoles a Jimmy Fallon, en su entrevista en el popular espacio nocturno de la NBC.

El presentador le preguntó a la actriz catalana de 32 años quién era su mayor fan, y ella respondió entre risas: "Diría Madonna".

"Es una historia genial", continuó. "Estaba en Los Angeles, me volvía a Madrid y tenía que hacer escala en Londres. Cuando subía al avión, fui al baño y al volver a mi sitio vi a Madonna", añadió.

Al ver a la reina del pop, Úrsula Corberó no dada crédito. "¿Qué? ¿Es esa Madonna?", se preguntó.

"Se giró y me hizo contacto visual. De repente, vi cómo venía directa hacia mí manteniendo la mirada. Vino a mi sitio y me dijo: 'Lo siento, sólo quiero decirte que soy una gran fan tuya. Amo La casa de papel y Tokio es mi personaje favorito", contó Corberó.

La actriz, que recreó la escena con Fallon, se quedó sin palabras. No fue capaz de decir nada y, ante esta situación, Madonna le preguntó: ¿Sabes quién soy?

"Fue embarazoso. Cuando pude hablar, le dije: '¡Por supuesto que sé quiere eres!'. Me dio su teléfono y me pidió que le diese mi número. ¡El teléfono de Madonna en mi mano!", contó entusiasma.

Al rato, la actriz recibió un mensaje de Madonna. Decía: "Cariño, te olvidaste el pasaporte en tu sitio. Lo tiene la azafata". "Pude volver a casa gracias a Madonna", le contó a Fallon.

El día que todo el mundo la conocía

Jimmy Fallon también aprovechó la entrevista para preguntarle a Úrsula Corberó cuando se dio cuenta de la fama que había alcanzado La casa de papel.

No lo dudó. Fue en Uruguay, en la fiesta de Fin de Año.

"Estaba con mis suegros y mi novio [Chino Darín]. Fue una locura. Había un montón de gente, antes no me reconocían, y todo el mundo empezó a venir hacia mí 'Tokio, Tokio, eres una diosa...'. Era como... '¿Qué está pasando aquí?'. Era una locura. Mi cerebro no era capaz de entenderlo", contó la actriz, que le dijo a Darín: "¡Qué coincidencia! Todo el mundo que ve La casa de papel está aquí".

Úrsula Corberó llegó a la fiesta con un millón de seguidores en Instagram y al día siguiente tenía dos millones.