Vecna estuvo en la primera temporada de 'Stranger Things' y hay pruebas

La temporada cuatro de Stranger Things dejó un nuevo villano en Hawkins. Vecna, al que da vida el actor Jamie Campbell Bower, se ha confirmado como el enemigo de Eleven (Once) y ahora sabemos que lo lleva siendo desde que empezó la primera temporada. De hecho, hay pistas que señalan que podría estar detrás del secuestro de Will.

1. El reloj de Vecna

La clave está en su icónico reloj, que se puede ver y escuchar cuando Vecna está presente. La pieza pertenecía a su padre Victor Creel.

Pues bien, ese sonido del reloj ya apareció en el primer capítulo de la primera temporada. Se escucha cuando Demogorgon persigue a Will para secuestrarlo. ¿Casualidad? No parece, sobre todo porque hay otras dos pistas que llevan a Vecna y tienen que ver con Will.

2. Poderes psíquicos

Hay un momento de la persecución en la que Will se mete en la casa y echa el cerrojo. Dura poco. Una fuerza sobrenatural consigue abrirla. En la primera temporada pensamos que fue Demogorgon, pero no resulta convincente dado que no volvió a repetir estos misma habilidad en lo que quedaba de temporada ni en las siguientes

Demogorgon no tienen poderes psíquicos y sí los tiene Vecna, que llegó al Uspide Down (Mundo del revés) en 1979, cuatro años antes de que Will fuese secuestrado. ¿Le ayudó a Demorgogon a hacerlo? Todo apunta a que sí.

3. Música contra Vecna

La tercera pista es una pista musical. En la cuarta temporada Max consiguió escapar de las garras de Vecna cuando sus amigos le pusieron en sus auriculares su canción favorita, Running Up That Hill, de Kate Bush. A escucharla empezó a evocar momentos bonitos que le consiguieron alejar del villano. Will hizo lo mismo en la primera temporada, aunque fue de manera inconsciente.

En la primera temporada, mientras Will estuvo en El mundo del revés, se mantuvo a salvo cantando su canción favorita, una canción que le enseñó su hermano Jonathan. En ese momento pensamos que era una idea de Will para estar calmado, ahora sabemos que la idea fue un antídoto contra Vecna, ya que esta le trajo recuerdos bonitos de su infancia y eso le aleja del villano.

Lo cierto es que Vecna salió también en la temporada 3. Cuando Billy fue capturado. Eh hermano de Max escuchó dos veces el famoso reloj, aunque en ese momento el sonido también pasó desapercibido.