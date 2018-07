La vida de un concursante de 'La isla' corre peligro y es evacuado inmediatamente tras una venenosa picadura

Supervivencia extrema. Así se define el reality de La Sexta 'La Isla', en el que 14 hombres tendrán que sobrevivir sin agua ni comida en una isla del Océano Pacífico.

Pedro García Aguado, conductor del reality, aseguró antes de su estreno que lo que íbamos a ver "nunca se había visto en televisión en este país", en una entrevista con Frank Blanco y su equipo en Vamos Tarde.

Entre los 14 hombres se encuentran tres cámaras de televisión profesionales que han decidido vivir la experiencia de forma voluntaria. No hay un equipo del programa desplazado allí con ellos. Están solos y a merced de la madre naturaleza. Al finalizar el mes de estancia, no hay premio ni recompensa. No es un concurso, es una experiencia.

Además de los cámaras, hasta el otro día, dentro del grupo, había un médico. Lucas, un doctor de 32 años que además de participar, se encargaba de curar las pequeñas heridas y cortes de sus compañeros, sufrió la terrible picadura de uno de los peces más venenosos del Océano Pacífico. Si no era evacuado de inmediato, su vida corría un grave peligro.

En las estremecedoras imágenes, se puede ver cómo poco a poco Juan va perdiendo la movilidad de la pierna, luego la del brazo y por último la del lado derecho de la cara.

"Me cuesta un poco llenar los pulmones", aseguraba el concursante, al borde de la pérdida de consciencia.

Ante la gravedad de la situación, un helicóptero aterrizó en la isla llevándose a Juan al hospital más cercano.