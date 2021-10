Will Smith revela que llegó a considerar el suicidio en 'The Best Shape Of My Life'

Durante la grabación del documental The Best Shape Of My Life , el actor Will Smith también se sinceró sobre los problemas de salud mental que ha ido arrastrando a lo largo de su carrera. De hecho, también ha hablado del momento en el que llegó a considerar el suicidio como una opción .

Will Smith ha pasado los últimos meses muy centrado en mejorar su salud física, pero también mental. En este viaje fitness convertido en documental, que verá la luz el próximo 8 de noviembre en YouTube, el actor estadounidense habla sobre todo el proceso que ha seguido para perder peso durante su peor etapa a nivel corporal. Sin embargo, este acondicionamiento físico no ha sido lo único que ha conseguido a lo largo del duro trabajo que ha llevado a cabo durante los últimos meses.

En el avance de Will Smith: The Best Shape of My Life, el intérprete de El príncipe de Bel-air no ha dudado en abrirse para hablar también de la importancia de la salud mental, más allá de la física, pues considera que es algo que también debe entrenarse.

Esta entrega parte de la premisa de que Smith, de 53 años, pretende perder 20 libras (casi 10 kilos) en 20 semanas. Sin embargo, él mismo admitía en el tráiler de su documental que rápidamente se dio cuenta de que su objetivo abarcaba mucho más.

"Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar", señala en el teaser, asegurando que finalmente terminó "descubriendo un montón de cosas ocultas" sobre él mismo.

Revela que consideró suicidarse

Este último documental de Will Smith también ha coincidido con la redacción de sus próximas memorias, lo que ha servido para que el actor pueda "exponer mi vida y tantas cosas que la gente no sabe sobre mí", aseguraba.

Así, durante el tráiler ha revelado un dato que ha dejado en shock a muchos de sus seguidores. De hecho, durante una conversación con su familia, en la que podemos ver a sus hijos Jaden y Willow, el actor confiesa haber llegado a plantearse acabar con su vida: "Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio".

Sin embargo, pocos detalles más se dan sobre este suceso en el que el intérprete se abre para hablar de uno de los momentos más oscuros y duros de su carrera en el mundo de la actuación. Tendremos que esperar a la publicación del documental para saber más sobre este incidente.

Will Smith, un "personaje construído" para protegerse

El video concluye con Smith que parece leer un extracto sincero de su autobiografía. "Lo que has llegado a entender como Will Smith , el MC aniquilador de extraterrestres, una estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado diseñado para protegerme, para esconderme del mundo. Esconde al cobarde ", lee el actor entre lágrimas.

Smith compartió el tráiler en Instagram el viernes. "No todos los proyectos funcionan como tú quieres. #Bestshapeofmylife ", escribió en la publicación.