Manu Baqueiro, de cerca: su hermano actor, su vida tras 'Amar es para siempre' y su vínculo con Itziar Miranda

Manu Baqueiro es uno de los concursantes de Tu cara me suena 12, el actor es un reconocidísimo rostro de la televisión, que continúa con proyectos que no paran de hacerle crecer profesionalmente.

Pero corría el año 2024 cuando el actor tuvo que decir adiós a una parte muy importante de su carrera profesional. El actor de 45 años se despidió de Marcelino, su personaje en la serie Amar es para siempre al que se acercó por primera vez en 2005 cuando fichó por Amar en tiempos revueltos.

Toda una vida como Marcelino

El actor se despidió de su fiel compañero, el dueño del bar El Asturiano, quien durante casi 20 años le dio callo ante las cámaras y le ayudó a impulsar su carrera. De hecho, cuando fichó por la serie con solo 29 años, estaba a punto de marcharse a Nueva York para seguir estudiando interpretación porque esta no acaba de arrancar.

"Me ofrecieron el papel de un simpático tabernero que se llamaba Marcelino y acepté", contó en la revista Diez Minutosel actor, que antes de dedicarse a la interpretación se licenció en derecho por tradición familiar.

Baqueiro se despidió de la serie emocionado, agradecido y también sabiendo que era el momento de empezar una nueva andadura. "Los personajes nos van a acompañar toda la vida. Creo que nos hemos dejado la piel, y hemos tenido la suerte de obtener buenos resultados, durante estos diecinueve años. Nos vamos agradecidos. Y a otra cosa, mariposa. Es así la vida", dijo el intérprete en El Confidencialsobre su futuro profesional, cuyo primer capítulo lo ha firmado al fichar para la serie ¿A qué estás esperando?

Su amistad con Itziar Miranda

Gracias a tantos años de rodaje juntos, Manuel Baqueiro e Itziar Miranda, la actriz que interpretaba a Manolita en Amar es para siempre, mantienen una buena amistad. Sin embargo, no siempre se han caído bien. Tal y como contaron en el FesTVal de Vitoria en 2022, se conocieron en una fiesta y él se presentó a ella cuatro veces porque iba un poco borracho, lo que le generó cierto rechazo a la actriz.

Así continuó la historia Itziar Miranda: "Un mes más tarde, Rodrigo Sorogoyen nos llamó para hacer su primer corto, porque era amigo nuestro. Cuando me pasó el guion me pareció precioso y le pregunté: '¿Y quién va a hacer de mi marido?'. Y me dijo que Manu Baqueiro, y dije que no. [...] Pero nos conocimos trabajando, nos caímos increíblemente bien y dio la casualidad de que al mes nos cogieron de Amar en tiempos revueltos para hacer de pareja, cuando el corto ni se había estrenado".

Alfonso Bassave, su hermano famoso. y su título nobiliario

En esta nueva producción comparte pantalla con actores como Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, aunque ningún compañero de rodaje como Alfonso Bassave, su hermano con el que coincidió en la segunda temporada de Amar es para siempre.

La coincidencia de ambos actores no tuvo mayor repercusión pues entonces no se sabía nada de su vínculo familiar. Sin embargo, la participación de Manu Baqueiro en Masterchef Celebrity sirvió para descubrir que ambos actores son hermanos. Bassave fue uno de los invitados del finalista en el programa en el que los concursantes se reencontraron con sus familiares.

Manu es el mayor y Alfonso, el pequeño. Son hermanos de madre, Julia López de Sa, miembro de la saga aristocrática del marquesado de San Eduardo. Del primer marqués, Eduardo Juan Bassave, un empresario cubano que se instaló en A Coruña, ha tomado el hermano menor el apellido.

El padre de Manu es Manuel, de quien el actor se deshizo en halagos en el programa con familiares de MasterChef Celebrity.

"Mi padre lo es todo, es una fuente de inspiración, una persona a la que admiro mucho porque, por muchas dificultades, siempre ha sido una persona muy positiva. Está muy orgulloso porque sabe que me estoy dejando la piel", dijo al hablar de su progenitor, el cocinillas de la familia.

Socio de Carles Francino y Aaron Guerrero

Además de la actuación, Baqueiro ha desarrollado una faceta como empresario. Tiene así vínculo con los actores Carles Francino y Aaron Guerrero, con quienes tienen sendos negocios hosteleros. Es socio del primero en el restaurante Decadente en Madrid y regenta con el segundo la taberna La Tía Feli, también en la capital.

Manu Baqueiro presume también de una estrecha amistad con el chef Dabiz Muñoz del que dice que es “un valiente que ha sacado adelante su pasión".

Exnovio de Lorena Van Heerde

De sus amistades presume en entrevistas y redes sociales, pero con su vida sentimental se muestra extremadamente discreto y para ejemplo el caso de Patricia Conde.

Solo se sabe que mantuvo una relación con la ex Miss España Lorena Van Heerde, con quien tuvo una esporádica relación a finales de 2013 y sobre la que ninguno de los dos ha hablado. De hecho, el noviazgo saltó a los medios cuando ambos fueron pillados en una cita romántica en el estanque del Retiro.