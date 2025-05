Cómo ha quedado Yenesi en cada gala de 'Tu cara me suena 12'

Yenesi no ha escondido su enfado con el jurado en la octava gala de Tu cara me suena 12. La concursante siente que no merece puntuaciones tan bajas: "Yo quiero decir una cosa. ¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas? Esto no es La Voz, me he dedicado a imitar", ha dicho.

Tras la Gala 7, Yenesi ocupa el séptimo puesto en la clasificación general con 93 puntos, lo que significa que permanece en el antepenúltimo lugar entre los nueve participantes de la edición. Pero ¿cómo ha quedado la cantante y actriz a lo largo de todo el programa?

Los puestos de Yenesi en cada gala de 'Tu cara me suena'

Gala 1 - Sexta con 14 puntos (6 del jurado, 8 del público)

con 14 puntos (6 del jurado, 8 del público) Gala 2 - Sexta con 14 puntos (7 del jurado, 7 del público)

con 14 puntos (7 del jurado, 7 del público) Gala 3 - Quinta con 17 puntos (10 del jurado, 7 del público)

con 17 puntos (10 del jurado, 7 del público) Gala 4 - Novena con 9 puntos (5 del jurado, 4 del público)

con 9 puntos (5 del jurado, 4 del público) Gala 5 - Séptima con 13 puntos (8 del jurado, 5 del público)

con 13 puntos (8 del jurado, 5 del público) Gala 6 - Octava con 10 puntos (5 del jurado, 5 del público)

con 10 puntos (5 del jurado, 5 del público) Gala 7 - Séptima con 16 puntos (5 del jurado, 2 del duelo, 9 del público)

Gala 1 - Amaia Montero (La Oreja de Van Gogh)

En la primera gala, Yenesi imitó a Amaia Montero cuando estaba en La Oreja de Van Gogh a ritmo de 20 de enero. La concursante empezó el programa quedando en sexto lugar con 14 puntos, 6 del jurado y 8 del público.

Gala 2 - Luis Miguel

La segunda semana de Tu cara me suena, Yenesi se convirtió en Luis Miguel con la canción La chica del bikini azul y repitió puntuación: quedó en sexto lugar con 14 puntos, 7 del jurado y 7 del público.

Gala 3 - Yurena

Para la tercera gala, Yenesi contó con la ayuda de Yurena gracias al Training VIP para reencarnarse en ella con A por ti. Esta vez, la concursante quedó quinta con 17 puntos, 10 del jurado y 7 del público.

Gala 4 - Diego Ibáñez (Carolina Durante)

En la cuarta semana, Yenesi cantó Normal poniéndose en la piel de Diego Ibáñez, el vocalista del grupo Carolina Durante. Pero su actuación no convenció, y finalmente quedó última en el noveno puesto con 9 puntos, 5 del jurado y 4 del público.

Gala 5 - Kylie Minogue

Para la quinta gala, Yenesi contó con Martin Urrutia para imitar a Kylie Minogue y Ricky Martin con Livin' la vida loca. Esta vez, el público penalizó a la concursante y quedó en séptimo lugar con 13 puntos, 8 del jurado y 5 del público.

Gala 6 - Kate Ryan

En la gala número seis interpretó Ella Elle l'a de Kate Ryan, pero no tuvo gran éxito en las puntuaciones: quedó octava con 10 puntos, 5 del jurado y otros 5 del público.

Gala 7 - David Bisbal

Para la séptima gala, Yenesi ganó el duelo frente a Mikel Herzog Jr. imitando a David Bisbal, pero entre el jurado y el público no corrió la misma suerte y quedó la séptima clasificada con 16 puntos: 5 del jurado, 2 del duelo y 9 del público.

¿Cómo le irá a Yenesi en lo que queda de programa?